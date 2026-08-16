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گرمای بی‌سابقه در استان خوزستان

گرمای بی‌سابقه در استان خوزستان
عکاس فاطمه رحیماویان
تاریخ انتشار ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ۱۱:۵۷
کد خبر
۹۱۱۹۳۵۰
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استان خوزستان، اهواز در روز گذشته، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت دمای بی‌سابقه ۵۱.۱ درجه سانتی‌گراد، عنوان گرم‌ترین نقطه جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس فهرست جهانی اعلام‌شده از سوی مراجع بین‌المللی، اهواز در صدر گرم‌ترین مناطق کره زمین قرار گرفته و پس از آن، دهلران در استان ایلام با دمای ۵۰ درجه در رده دوم ایستاده‌اند. این رکوردشکنی در حالی رخ داده که شهر اهواز پیش از این نیز چندین بار در زمره گرم‌ترین شهر‌های جهان قرار گرفته بود، اما ثبت دمای ۵۱.۱ درجه در روز گذشته، این کلانشهر را به صدر فهرست جهانی رساند.

گرمای بی‌سابقه در استان خوزستان

استان خوزستان، اهواز در روز گذشته، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت دمای بی‌سابقه ۵۱.۱ درجه سانتی‌گراد، عنوان گرم‌ترین نقطه جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس فهرست جهانی اعلام‌شده از سوی مراجع بین‌المللی، اهواز در صدر گرم‌ترین مناطق کره زمین قرار گرفته و پس از آن، دهلران در استان ایلام با دمای ۵۰ درجه در رده دوم ایستاده‌اند. این رکوردشکنی در حالی رخ داده که شهر اهواز پیش از این نیز چندین بار در زمره گرم‌ترین شهر‌های جهان قرار گرفته بود، اما ثبت دمای ۵۱.۱ درجه در روز گذشته، این کلانشهر را به صدر فهرست جهانی رساند.
۲۵ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
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برچسب ها: خوزستان ، اهواز
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