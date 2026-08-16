استان خوزستان، اهواز در روز گذشته، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت دمای بی‌سابقه ۵۱.۱ درجه سانتی‌گراد، عنوان گرم‌ترین نقطه جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس فهرست جهانی اعلام‌شده از سوی مراجع بین‌المللی، اهواز در صدر گرم‌ترین مناطق کره زمین قرار گرفته و پس از آن، دهلران در استان ایلام با دمای ۵۰ درجه در رده دوم ایستاده‌اند. این رکوردشکنی در حالی رخ داده که شهر اهواز پیش از این نیز چندین بار در زمره گرم‌ترین شهر‌های جهان قرار گرفته بود، اما ثبت دمای ۵۱.۱ درجه در روز گذشته، این کلانشهر را به صدر فهرست جهانی رساند.