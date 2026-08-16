باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: فیلم سینمایی «شوروم» ساخته هنرمندان لنگرودی، موفق به راهیابی به جشنواره سینمایی روسیه شده است.
این اثر سینمایی که با رویکردی فرهنگی و اجتماعی و با بهرهگیری از مؤلفههای بومی گیلان و با نگاهی تحسینبرانگیز به ورزش اصیل و سنتی «کشتی گیلهمردی» تولید شده است، روایتگر داستان جوانی به نام جلال است که خود را برای حضور در مسابقات سنتی کشتی گیلهمردی آماده میکند. او در ادامه مسیر، از طریق دوست صمیمی خود با فردی به نام ایرج آشنا میشود؛ استاد نامدار کشتی گیلهمردی که سالها در دل جنگل زندگی کرده و تاکنون هیچکس موفق به شکست این کشتی گیر نشده است. این آشنایی، آغازگر ماجراهایی تازه و پرچالش در مسیر قهرمان داستان است.
فیلم سینمایی «شوروم» با نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه و لباس عبدالله بهادری و تهیهکنندگی مشترک او و علیاصغر محمددوست و تولید شده است. در بخش بازیگری این فیلم هم هنرمندانی، چون حسن صادق دقیقی، حجت صفاریان، زنده یاد امیر امیری، فاطمه علی پرست، علیرضا رجب پور، متین رئوف، حمیدرضا کیانپور، رضا مولوی، جواد اسودی، امیر روانان، وحید علیپور، علی اصغر محمددوست، فرزین علی رضانژاد، مازیار رهبر، مهدی صارمی، علی اصغر پورحسن و امیرحسین حق بین با بازیهای خود به این روایت بومی جان بخشیدند.
راه یافتن فیلم «شوروم» به یکی از جشنوارههای معتبر روسیه، نشان دهنده پتانسیل بالای آثار بومی برای جذب مخاطب جهانی و ترویج میراث فرهنگی ایران است.
*واژه زیبا و خاطره انگیز «شوروم» (shurum) در گیلکی به معنای «مه» است.