باشگاه خبرنگاران جوان؛ ميثم ایراننژاد - سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به بررسی موضوع بنزین در دولت گفت: بر اساس تأکید رئیسجمهور، دولت نباید در این زمینه با یک سناریوی واحد پیش برود و هماکنون سه سناریو برای حل این مسئله روی میز قرار دارد.
وی افزود: برای هر یک از این سناریوها دستگاههای مسئول مشخص شدهاند و بررسیها در حال انجام است تا در نهایت گزینه مطلوب انتخاب شود.
سقاب اصفهانی تصریح کرد: سازوکار تصمیمگیری در دولت، جمعی است و تصمیم نهایی با حضور رئیسجمهور و جمع دستگاههای مسئول اتخاذ خواهد شد.
به گفته وی، احتمال میرود تصمیم نهایی درباره سناریوی منتخب در هفته آینده گرفته شود. وی همچنین تأکید کرد: پیش از اجرای هر تصمیمی، لازم است موضوع با مردم مطرح شود، ابعاد آن تشریح شود، نقدهای مردم شنیده شود و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام گیرد.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: از شگفتانه در عرصه بنزین، انشاءالله خبری نخواهد بود.