شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از حس و حال دلتنگی مردم انقلابی شهرستان آران و بیدگل در قرار‌های شبانه برای دانش آموزان شجره طیبه میناب را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و شصت و هشتمین شب از تجمعات شبانه حال و هوای دیگری داشت. مردمانی که به عشق این مرز و بوم با در دست داشتن پرچم مقدس کشورمان و تصویری از رهبر شهید انقلاب که همانند پدری دلسوز و مهربان راه ایثار و فداکاری را به مردمان این سرزمین آموخت؛ و از سوی دیگر نوگلان معصومی که بر اثر حمله جنایتکارانه آمریکایی – صهیونی به مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب به درجه رفیع شهادت رسیدند.اکنون مردم غیور و با صلابت شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با حضور خود در قرار‌های شبانه، با چشمانی اشکبار و دل‌های اندوهگین از دلتنگی‌ها و غم و اندوه خود برای نوگلان پرپر شده‌ای سخن گفتند که با هزاران آرزو دفتر و کتاب آنها بسته شد، اما یاد و خاطره این فرشتگان الهی هیچ گاه از ذهن‌ها فراموش نمی‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
نمایی از حضور باشکوه مردم سیمرغ در تجمع شبانه + فیلم
شهروندخبرنگار سمنان؛
ایستادگی مردم انقلابی دیباج در تجمعات شبانه + فیلم
شهروندخبرنگار البرز؛
نمایی از تجمعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت حماسه‌آفرین + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نمایی از تجمعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت حماسه‌آفرین + عکس
ایستادگی مردم انقلابی دیباج در تجمعات شبانه + فیلم
گوشه‌هایی از وطن پرستی مردم همیشه در صحنه خوی در قرار‌های شبانه + عکس
یاد و خاطره نوگلان پرپرشده مدرسه شجره طیبه در قرار‌های شبانه آران و بیدگل + فیلم
آخرین اخبار
یاد و خاطره نوگلان پرپرشده مدرسه شجره طیبه در قرار‌های شبانه آران و بیدگل + فیلم
گوشه‌هایی از وطن پرستی مردم همیشه در صحنه خوی در قرار‌های شبانه + عکس
ایستادگی مردم انقلابی دیباج در تجمعات شبانه + فیلم
نمایی از تجمعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت حماسه‌آفرین + عکس
نمایی از حضور باشکوه مردم سیمرغ در تجمع شبانه + فیلم
شور و حال حماسی مردم انقلابی دیباج در تجمع شبانه + فیلم
کلافگی بوشهری ها از قطعی مداوم برق
قابی از ایستادگی مردم انقلابی شهر شهباز در میدان مقاومت + عکس
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تبدیل وضعیت