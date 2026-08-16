باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و شصت و هشتمین شب از تجمعات شبانه حال و هوای دیگری داشت. مردمانی که به عشق این مرز و بوم با در دست داشتن پرچم مقدس کشورمان و تصویری از رهبر شهید انقلاب که همانند پدری دلسوز و مهربان راه ایثار و فداکاری را به مردمان این سرزمین آموخت؛ و از سوی دیگر نوگلان معصومی که بر اثر حمله جنایتکارانه آمریکایی – صهیونی به مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب به درجه رفیع شهادت رسیدند.اکنون مردم غیور و با صلابت شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با حضور خود در قرار‌های شبانه، با چشمانی اشکبار و دل‌های اندوهگین از دلتنگی‌ها و غم و اندوه خود برای نوگلان پرپر شده‌ای سخن گفتند که با هزاران آرزو دفتر و کتاب آنها بسته شد، اما یاد و خاطره این فرشتگان الهی هیچ گاه از ذهن‌ها فراموش نمی‌شود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید