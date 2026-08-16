باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در این دیدار، ابوالقاسم ولی‌یف، رئیس شرکت ملی سامان ایر جمهوری تاجیکستان، و کاپیتان ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، موضوعات مرتبط با از سرگیری پروازها به ایران، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی، رفع موانع موجود را بررسی کردند.

در این نشست، موانع و مشکلات پیش‌روی ازسرگیری پروازهای سامان ایر به ایران مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برای رفع این موانع و ازسرگیری پروازها قول مساعد داد.

شرکت سامان ایر جمهوری تاجیکستان پیش از وقوع جنگ، هفته‌ای دو پرواز به ایران انجام می‌داد که با توجه به شرایط ایجادشده، این پروازها متوقف شد. اکنون طرف تاجیکستانی خواستار ازسرگیری مجدد این پروازها و توسعه همکاری‌های هوایی با ایران است.

بر اساس تفاهم‌نامه موجود میان ایران و تاجیکستان، ظرفیت انجام ۲۳ پرواز هفتگی میان دو کشور پیش‌بینی شده است. این ظرفیت پیش از وقوع جنگ و با توجه به شرایط بازار، روند افزایشی داشت؛ با این حال در حال حاضر، شرکت هواپیمایی وارش هفته‌ای سه پرواز در مسیر ایران و تاجیکستان انجام می‌دهد.