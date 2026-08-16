باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اولگا اولانکینا، متخصص آزمایشگاه هموتست، گزارش می‌دهد که عفونت‌های چرکی پوست حتی در افرادی که بهداشت شخصی دقیقی را رعایت می‌کنند نیز می‌تواند رخ دهد.

به گفته او، این بیماری اغلب به دلیل کاهش خواص محافظتی پوست و ضعف سیستم ایمنی ایجاد می‌شود، نه بهداشت ناکافی.

اولانکینا توضیح می‌دهد: «درماتیت چرکی یک بیماری پوستی مسری است که توسط باکتری‌ها، عمدتاً استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها و کمتر شایع، سودوموناس آئروژینوزا، پروتئوس و دیگران ایجاد می‌شود. برخی از این میکروب‌ها روی پوست اکثر افراد زندگی می‌کنند و در شرایط عادی هیچ آسیبی ایجاد نمی‌کنند. ایجاد این بیماری نیاز به شرایط خاصی دارد که اغلب آسیب‌های پوستی - خراش‌ها، بریدگی‌ها، نیش حشرات یا بثورات پوشک ناشی از تعریق - هستند.»

این متخصص خاطرنشان می‌کند که باکتری‌های محیط خارجی یا آنهایی که از قبل روی پوست وجود دارند، از طریق این ترک‌های ریز نفوذ می‌کنند، جایی که شروع به تکثیر می‌کنند و منجر به التهاب چرکی می‌شوند.

او می‌گوید: «بسیاری از مردم معتقدند که درماتیت چرکی فقط کسانی را که خودشان را نمی‌شویند یا بهداشت شخصی کافی را رعایت نمی‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نادرست است. درماتیت چرکی افرادی را که به دقت از خود مراقبت می‌کنند و همچنین کسانی را که بهداشت شخصی را در اولویت قرار نمی‌دهند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

به گفته اولانکینا، سلامت کلی بدن نقش کلیدی دارد. اگر سیستم ایمنی ضعیف باشد، یا بیماری‌های مزمنی مانند دیابت یا اختلالات متابولیک وجود داشته باشد، پوست ممکن است خواص محافظتی خود را از دست بدهد.

این متخصص می‌گوید: «حتی تعداد کمی از عوامل بیماری‌زا می‌توانند در این شرایط باعث التهاب شوند. یعنی، آلودگی خارجی عامل تعیین‌کننده نیست، بلکه سلامت داخلی بدن - کم‌خونی، پاسخ ایمنی ضعیف، کمبود ویتامین، اختلالات غدد درون‌ریز یا عدم تعادل باکتری‌های مفید در بدن - است.»

اولانکینا اشاره می‌کند که ایجاد درماتیت چرکی نیاز به ترکیبی از چندین عامل دارد: میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا یا باکتری‌های موجود در پوست، ایمنی ضعیف، کاهش عملکرد محافظتی پوست و بیماری‌های داخلی.

منبع: riamo.ru