باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس هیئت کبدی استان زنجان گفت: مسابقات قهرمانی کشور کبدی بزرگسالان و انتخابی تیم ملی برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته در زنجان، از ۲۵ تا ۲۸ مرداد با حضور ۲۶ تیم برگزار می‌شود.

محمدرضا محمدی با اشاره به میزبانی زنجان از این رقابت‌ها، اظهار کرد: ورود تیم‌های شرکت‌کننده از ۲۵ مرداد انجام می‌شود و وزن‌کشی نیز در همان روز صورت خواهد گرفت و مسابقات از ۲۶ مرداد آغاز شده و تا ۲۸ مرداد و برگزاری دیدارهای نهایی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این رقابت‌ها به منظور انتخاب نفرات تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی که قرار است در عربستان برگزار شود، اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور ۲۶ تیم در این مسابقات نشان‌دهنده سطح بالای رقابت‌هاست.

رئیس هیئت کبدی استان زنجان با اشاره به حضور ورزشکاران زنجانی در این رقابت‌ها، گفت: زنجان در هر دو بخش مردان و زنان در این مسابقات حضور خواهد داشت و در بخش مردان دو بازیکن ملی‌پوش داریم که یکی از آنها غفاری، از بازیکنان باسابقه تیم ملی، است که در این رقابت‌ها به عنوان بازیکن و مربی فعالیت می‌کند.

محمدی ادامه داد: هادی شادمان نیز از بازیکنان زنجانی است که سال گذشته به تیم ملی معرفی شد و در حال حاضر در اردوهای تیم ملی حضور دارد و امیدواریم عملکرد خوب ورزشکاران استان در این مسابقات زمینه حضور بیشتر آنها در تیم ملی را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت زنان کبدی‌کار زنجانی، گفت: سال گذشته پیش از آغاز جنگ، میزبان اردوی تیم ملی کبدی زنان در زنجان بودیم و سه بازیکن و یک مربی از استان نیز در این اردو حضور داشتند، اما به دلیل شرایط ایجادشده، اردو ادامه پیدا نکرد و فعالیت‌های کمپ تیم‌های ملی نیز متوقف شد.

رئیس هیئت کبدی استان زنجان با بیان اینکه برگزاری این مسابقات در استان موجب شناخته‌ شدن بیشتر کبدی و ورزشکاران زنجانی شود و گفت: مهم‌ترین هدف ما این است که جوانان استان را در لباس تیم ملی ببینیم و این میزبانی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کبدی زنجان باشد.

وی با بیان اینکه مسیر قهرمانی در کبدی نسبت به بسیاری از رشته‌های ورزشی کوتاه‌تر است، تصریح کرد: یک ورزشکار مستعد در کبدی می‌تواند در دو یا سه مسابقه توانایی خود را نشان دهد و به تیم ملی برسد. ایران نیز در کبدی آسیا و جهان، پس از کشورهای صاحب‌نامی مانند هند و پاکستان، از قدرت‌های این رشته محسوب می‌شود و ورزشکاران ایرانی ظرفیت بالایی برای کسب مدال‌های آسیایی و جهانی دارند.

محمدی درباره محل برگزاری مسابقات نیز گفت: این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی دانشگاه زنجان برگزار می‌شود و انتخاب این مجموعه به دلیل تعداد بالای تیم‌های شرکت‌کننده و نیاز به اسکان، تغذیه و امکانات ورزشی برای حدود ۳۰۰ نفر انجام شده است.

وی افزود: با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان، در زنجان مجموعه دیگری که بتواند هم‌زمان ظرفیت اسکان حدود ۳۰۰ نفر، تأمین غذا و استفاده از سالن ورزشی را داشته باشد، در دسترس نبود. مجموعه انقلاب نیز حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر ظرفیت دارد و در حال حاضر در دست بازسازی است.

رئیس هیئت کبدی استان زنجان درباره دسترسی تماشاگران به محل برگزاری مسابقات نیز اظهار کرد: با توجه به خارج از شهر بودن مجموعه دانشگاه زنجان و تعطیلی دانشگاه، حضور تماشاگران ممکن است دشوار باشد، اما هماهنگی‌هایی با بخش خدمات و سرویس‌های دانشگاه انجام شده است. با توجه به اینکه همچنان دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه رفت‌وآمد دارند، امکان استفاده از سرویس‌های دانشگاه برای جابه‌جایی علاقه‌مندان در ساعات برگزاری مسابقات پیش‌بینی شده است.

محمدی با اشاره به اهداف هیئت کبدی استان برای توسعه این رشته، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما معرفی کبدی به مردم و جذب جوانان به این رشته است. کبدی رشته‌ای جذاب و پرتحرک است و افرادی که به رشته‌هایی مانند کشتی علاقه دارند نیز می‌توانند در کنار آن کبدی را دنبال کنند، چراکه این رشته از نظر درگیری فیزیکی و تحرک، جذابیت بالایی دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استعدادیابی در کبدی، خاطرنشان کرد: سال گذشته اقدامات اولیه برای اجرای طرح استعدادیابی در مدارس انجام و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این زمینه منعقد شد، اما به دلیل تعطیلی مدارس، این برنامه متوقف شد. با این حال، پیگیری‌ها ادامه دارد و با آغاز فعالیت مدارس، استعدادیابی در سطح مدارس و شناسایی استعدادهای جدید را دنبال خواهیم کرد.

رئیس هیئت کبدی استان زنجان گفت: امیدواریم میزبانی این مسابقات باعث شود کبدی بیشتر در استان شناخته شود و در کنار توسعه این رشته، استعدادهای جدیدی شناسایی شوند که بتوانند در آینده پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.