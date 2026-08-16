باشگاه خبرنگاران جوان - محمد خلیلی‌وند یکشنبه ۲۵ مرداد در نشست خبری با اشاره به نقش کشتارگاه‌های صنعتی در تأمین گوشت سالم و ارتقاء زنجیره تولید فرآورده‌های پروتئینی، اظهار کرد: کشتارگاه مدرن صرفاً محلی برای ذبح دام نیست، بلکه باید به‌عنوان یک مجتمع صنعتی، مجموعه‌ای از فرآیندهای کشتار، فرآوری، بسته‌بندی، قطعه‌بندی و استحصال فرآورده‌های جانبی دام را پوشش دهد.

وی افزود: کشتارگاه در حال احداث باغین با ظرفیت نهایی کشتار روزانه ۲۰۰۰ رأس دام سبک و ۵۰۰ رأس دام سنگین طراحی شده و در صورت بهره‌برداری کامل، از پروژه‌های کم‌نظیر کشتارگاهی کشور و بزرگ‌ترین مجتمع کشتارگاهی جنوب‌شرق کشور خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به طولانی‌شدن روند اجرای این پروژه، گفت: عملیات احداث این مجتمع از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و با وجود گذشت حدود ۱۴ سال، پروژه هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است؛ با این حال در بازدیدهای اخیر، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۹۵ درصد ارزیابی شده است.

خلیلی‌وند ادامه داد: بخش عمده عملیات اجرایی انجام شده و تنها بخش محدودی از تجهیزات و زیرساخت‌های حساس باقی مانده است. بخشی از مشکلات نیز به موضوع تأمین سرمایه و واردات برخی تجهیزات مورد نیاز مربوط می‌شد که با پیگیری‌های استانداری و معاونت اقتصادی استانداری، اقدامات لازم برای رفع این موانع در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان در شرایط فعلی زمان قطعی برای افتتاح پروژه اعلام کرد، افزود: امیدواریم با تأمین تجهیزات باقی‌مانده و حل مسائل مالی، این پروژه در آینده نزدیک وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تأکید کرد: نگاه به این پروژه نباید صرفاً به احداث یک کشتارگاه محدود شود؛ بلکه هدف، ایجاد یک مجتمع صنعتی تولید فرآورده‌های پروتئینی است که علاوه بر کشتار، ظرفیت‌هایی مانند فرآوری، بسته‌بندی، قطعه‌بندی گوشت، فرآوری کله‌پاچه و امعاء و احشا و همچنین استفاده اقتصادی از فرآورده‌های جانبی نظیر پوست، پشم، مو و روده را در بر بگیرد.

وی بیان کرد: موقعیت جغرافیایی این مجتمع نیز از ابتدا با هدف پوشش جمعیت قابل توجهی از شهرستان‌های استان و دسترسی به بازارهای مصرف مورد توجه قرار گرفته است. نزدیکی به محورهای مواصلاتی، امکان پوشش شهرستان‌های پرجمعیت و همچنین ظرفیت ارتباط با بازارهای خارج از استان، از مزیت‌های این پروژه محسوب می‌شود.

خلیلی‌وند اضافه کرد: با توجه به واردات بخشی از دام مورد نیاز کشور از مرزهای شرقی، این مجتمع در صورت بهره‌برداری و شکل‌گیری زنجیره مناسب تأمین، پرواربندی، کشتار و حمل گوشت، می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده و گردش مالی بخش دامپروری استان کرمان نیز نقش قابل توجهی داشته باشد.

وی درباره وضعیت کشتارگاه فعلی شهر کرمان نیز گفت: این کشتارگاه یک واحد قدیمی است و با برخی مشکلات ساختاری و فنی مواجه است، اما در شرایط فعلی همچنان نیاز شهر را پوشش می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان میزان کشتار در این واحد را به‌طور متوسط روزانه حدود ۳۰ تا ۳۵ رأس دام سنگین و حدود ۲۰۰ رأس دام سبک اعلام کرد و افزود: با توجه به قدمت کشتارگاه، موضوع بهسازی و ارتقاء شرایط بهداشتی آن با پیگیری استانداری در دستور کار قرار گرفته است.

خلیلی‌وند گفت: در بازدیدهای اخیر، اقدامات مثبتی در زمینه ارتقاء شرایط بهداشتی این کشتارگاه انجام شده و این روند با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.

کرمان نیازی به احداث کشتارگاه جدید طیور ندارد

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشتارگاه‌های طیور استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ کشتارگاه طیور در استان فعال است و از نظر ظرفیت کشتار، کرمان در شرایطی قرار دارد که نیاز به احداث کشتارگاه جدید طیور ندارد.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس ظرفیت موجود، میزان مصرف، شرایط اقتصادی و امکان فعالیت اقتصادی پایدار انجام شود و ایجاد واحدهای جدید بدون توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند به مشکلات اقتصادی و کاهش بهره‌وری واحدهای موجود منجر شود.

خلیلی‌وند همچنین درباره وضعیت بهداشتی مجتمع دامپروری اوقاف گفت: این مجموعه دارای ظرفیت حدود ۶۰۰۰ رأس دام است که حدود ۵۰۰۰ رأس آن را دام سبک تشکیل می‌دهد.

وی افزود: وضعیت بهداشتی این مجموعه در دوره‌های مختلف مورد پایش قرار می‌گیرد و در حال حاضر گزارش نگران‌کننده‌ای از نظر بیماری‌های دامی در این مجموعه وجود ندارد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی تقریباً هر چهار ماه یک‌بار برای انجام واکسیناسیون‌های استراتژیک و نظارت‌های بهداشتی به این مجموعه مراجعه می‌کنند.

وی درباره آخرین وضعیت بیماری تب برفکی در استان گفت: سال گذشته استان کرمان با وضعیت بحرانی تب برفکی مواجه نبود و در حال حاضر نیز مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

خلیلی‌وند با اشاره به شرایط تب برفکی در کشور افزود: سال گذشته این بیماری در سطح کشور شرایط ویژه‌ای ایجاد کرد، اما با اجرای برنامه‌های کنترلی و واکسیناسیون، بیماری تحت کنترل قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال جاری مواردی از تب برفکی در استان گزارش شده، اما این موارد در چارچوب سویه‌های شناخته‌شده و قابل کنترل بیماری قرار داشته و شرایط استان تحت پایش مستمر است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان درباره قاچاق دام نیز گفت: در حال حاضر استان با معضل خاص و بحرانی در زمینه قاچاق دام مواجه نیست، هرچند در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با آن برخورد شده است.

وی با اشاره به ورود دام از مرزهای شرقی کشور اظهار کرد: بخشی از دام واردشده از مسیرهای قانونی، در دامداری‌های مناطق شرقی استان نگهداری شده و پس از طی دوره قرنطینه و انجام اقدامات بهداشتی و واکسیناسیون، در صورت تأیید شرایط بهداشتی امکان انتقال به سایر مناطق استان یا کشور را پیدا می‌کند.

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، نیازمند برنامه مستمر و بین‌بخشی

خلیلی‌وند در ادامه درباره وضعیت سگ‌های بلاصاحب در شهرهای استان اظهار کرد: در حال حاضر در شهر کرمان و رفسنجان پناهگاه‌هایی برای نگهداری سگ‌های بلاصاحب وجود دارد و مراکز بخش خصوصی نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در حوزه وظایف مستقیم دامپزشکی نیست و این موضوع ماهیتی بین‌بخشی دارد و محوریت آن با مجموعه وزارت کشور، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌هاست. وظیفه دامپزشکی در این فرآیند بیشتر به ارائه خدمات تخصصی، بهداشتی، درمانی و نظارت بر شرایط نگهداری حیوانات در پناهگاه‌ها مربوط می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای مستمر برنامه‌های کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب گفت: اقدامات مقطعی نمی‌تواند این معضل را به‌صورت پایدار حل کند و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب نیازمند برنامه مشخص، اعتبار پایدار، نیروی انسانی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، مدیریت منابع غذایی در دسترس سگ‌های بلاصاحب است. تغذیه این حیوانات در معابر و نقاط شهری می‌تواند به افزایش جمعیت و ماندگاری آنها در محیط‌های شهری منجر شود؛ بنابراین فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در کنار اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول، ضرورت دارد.

راه‌اندازی میدان دام جدید کرمان در دستور کار

خلیلی‌وند در پایان سخنانش از پیگیری برای راه‌اندازی میدان دام جدید کرمان خبر داد و گفت: جانمایی این میدان انجام شده و مشکلات حقوقی مربوط به محل نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تأکید کرد: ساماندهی زیرساخت‌های مرتبط با دام، از میدان دام گرفته تا کشتارگاه، حمل و فرآوری گوشت، نقش مهمی در ارتقاء امنیت غذایی، سلامت عمومی و رونق اقتصادی زنجیره دام و فرآورده‌های پروتئینی استان دارد و تکمیل پروژه‌های زیرساختی باید با نگاه زنجیره‌ای و نه صرفاً به‌صورت یک واحد مستقل دنبال شود.