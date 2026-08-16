مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، مطالعات و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری گفت: هوش مصنوعی می‌تواند زمان مداخله در فرآیند پیشگیری را به عقب‌تر ببرد و به جای واکنش پس از وقوع جرم، امکان شناسایی عوامل شکل‌گیری آن و اقدام پیشگیرانه را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا قنبری در نخستین همایش ملی «هوش مصنوعی با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در شیراز اظهار کرد: امروز ارتکاب جرم و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های مختلف صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای مقابله موثر با این پدیده‌ها و پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم، ناگزیر به استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین هستیم.

او افزود: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه پیشگیری این است که می‌تواند رویکرد نظام پیشگیری را از واکنش پس از وقوع جرم به شناسایی عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری جرم تغییر دهد.

قنبری با اشاره به گستردگی برخی آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نیازمند بهره‌گیری جدی‌تر از فناوری‌های نوین هستیم و هوش مصنوعی می‌تواند ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای کارآمدی نظام پیشگیری در اختیار کشور قرار دهد.

هوش مصنوعی جایگزین قاضی نیست

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، مطالعات و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده صحیح و مسئولانه از هوش مصنوعی گفت: این فناوری نباید صرفاً به‌عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در خدمت حمایت از انسان، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و تحقق عدالت به کار گرفته شود.

او تصریح کرد: هوش مصنوعی به هیچ وجه نباید جایگزین قاضی شود، بلکه باید به‌عنوان دستیار و ابزار کمک‌کننده در اختیار قضات و مجموعه قضایی قرار گیرد.

قنبری افزود: بهره‌گیری از دیدگاه استادان، پژوهشگران، متخصصان فناوری، جامعه‌شناسان و سایر صاحب‌نظران می‌تواند به ترسیم مسیر صحیح استفاده از هوش مصنوعی در حوزه عدالت و پیشگیری از جرم کمک کند.

مسئولیت مدنی هوش مصنوعی باید از امروز بررسی شود

او یکی دیگر از موضوعات مهم در مسیر توسعه هوش مصنوعی را چالش‌های حقوقی این فناوری دانست و گفت: موضوعاتی مانند مسئولیت مدنی در حوزه هوش مصنوعی از مباحث مهمی است که نیازمند بررسی و گفت‌وگوی تخصصی بیشتر است.

قنبری تاکید کرد: با توجه به سرعت بالای توسعه فناوری، باید از هم‌اکنون درباره چالش‌هایی که در آینده در زمینه هوش مصنوعی، حقوق و مسئولیت‌های ناشی از استفاده از این فناوری ایجاد خواهد شد، مطالعه و برنامه‌ریزی کنیم.

همایش هوش مصنوعی باید به اقدام عملی منجر شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، مطالعات و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تداوم مباحث مطرح‌شده در این همایش اظهار کرد: برگزاری این رویداد نباید به ارائه چند مقاله یا سخنرانی محدود شود، بلکه باید نقطه آغاز یک مسیر مستمر پژوهشی، آموزشی و اجرایی برای شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های واقعی هوش مصنوعی در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد.

او افزود: امیدواریم با همکاری برگزارکنندگان، استادان، پژوهشگران و متخصصان، این مسیر در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه پیدا کند و مباحث علمی مطرح‌شده به نتایج عملیاتی و موثر منجر شود.

قنبری خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های واقعی هوش مصنوعی حتی از وقوع یک جرم یا آسیب اجتماعی پیشگیری کنیم، گام مهمی در خدمت به مردم و ارتقای امنیت و عدالت در کشور برداشته‌ایم.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، پیشگیری از وقوع جرم ، قوه قضائیه ، جرم شناسی
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