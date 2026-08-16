رئیس فدراسیون فوتبال با قدردانی از ابتکار و تلاش شبکه‌های رادیویی در پوشش مسابقات تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، رادیو را رسانه‌ای اثرگذار در اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌واسطه به مخاطبان ورزشی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک شورای تخصصی ورزش معاونت صدا و فدراسیون فوتبال با حضور مدیران و برنامه‌سازان ورزشی شبکه‌های رادیویی و مهدی‌تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به میزبانی رادیو ورزش برگزار شد و طی آن، رئیس فدراسیون فوتبال ضمن قدردانی از ابتکار و تلاش شبکه‌های رادیویی در پوشش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، بر تعامل و هم‌افزایی هرچه بیشتر این دو مجموعه برای ارتقای سطح فوتبال کشور تأکید کرد.

در ابتدای این نشست، علی‌اصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش و رئیس شورای تخصصی ورزش معاونت صدا، ضمن اشاره به حمایت همه‌جانبه مجموعه معاونت صدا و برنامه‌های رادیویی از تیم ملی فوتبال ایران در حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، خواستار حضور پررنگ رئیس و اعضای فدراسیون در برنامه‌های رادیویی و برگزاری نشست‌های مشترک شد. وی بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بیشتر این دو مجموعه به منظور کمک به ارتقای سطح فوتبال کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مهدی‌تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، ضمن قدردانی از ابتکار و خلاقیت رادیو برای پخش همزمان مسابقات تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ از چندین شبکه رادیویی، اظهار کرد: «فدراسیون فوتبال همواره برای شفاف‌سازی و پاسخ به پرسش‌های مخاطبان در کنار رادیو و رسانه ملی است.»

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد که تلاش این فدراسیون بر آن است تا با کمک رسانه، اقدام‌های مؤثری در راستای سربلندی فوتبال کشور بردارد. وی نقش شبکه‌های رادیویی را در اطلاع‌رسانی دقیق، فراگیر و بی‌واسطه به مخاطبان ورزشی مهم و اثرگذار توصیف کرد و بر تداوم این همکاری در آینده تأکید نمود.

در حاشیه این نشست، مدیران و برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای گسترش تعاملات با فدراسیون فوتبال و پوشش بهتر رویدادهای ملی و بین‌المللی فوتبال مطرح کردند.

منبع: معاونت صدا

برچسب ها: برنامه رادیویی ، معاونت صدای رسانه ملی ، فدراسیون فوتبال
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