مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان از برقراری پروازهای جدید شرکت هواپیمایی کارون در مسیر بندرعباس به اهواز از ۲۷ مرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان از برقراری پروازهای جدید شرکت هواپیمایی کارون در مسیر بندرعباس به اهواز از ۲۷ مرداد خبر داد.

کاظم توسلی اظهار کرد: طبق برنامه عملیاتی تدوین‌شده، این پروازها به صورت رسمی از سه‌شنبه ۲۷ مرداد آغاز می‌شود و در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته در مسیر بندرعباس به اهواز و برعکس انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر و حجم بالای تقاضای مسافران افزود: این اقدام با هدف پاسخگویی به نیازهای متقاضیان و تقویت پیوندهای هوایی میان دو استان مهم جنوبی کشور صورت گرفته است تا شاهد تسهیل در جابه‌جایی مسافران و کاهش چشمگیر زمان سفر در این کریدور استراتژیک باشیم.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان با بیان اینکه توسعه ناوگان و شبکه پروازی یکی از اولویت‌های این اداره کل است، خاطرنشان کرد: برقراری این خط پروازی جدید، علاوه بر تسهیل سفر هموطنان می‌تواند فشار موجود بر مسیرهای زمینی را کاهش داده و پاسخگویی سریعی به نیازهای حمل‌ونقلی در این منطقه باشد.

 منبع: روابط عمومی فرودگاه بین المللی هرمزگان

برچسب ها: فرودگاه بندرعباس ، ناوگان هوایی
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