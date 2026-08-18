باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - امیر میثم نیکفر، رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی انقلابی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صفر کردن حرکت در تنگه هرمز عملاً امکانپذیر نیست، دلیلش هم این است که خود ایران هم از این تنگه استفاده میکند.
وی افزود: مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز باعث میشود که ایران بتواند از این ابزار برای کنترل قیمت جهانی انرژی استفاده کند و زمانی که ایران تحت محاصره است، ایران هم میتواند انرژی را در محاصره قرار دهد که بتواند محاصره کشورهای سلطهگر را نسبت به خودش کماثرتر کند.
نیکفر گفت: با توجه به این که بیست درصد نفت و بیست درصد گاز دنیا از این تنگه عبور میکند، میتواند تأثیر بسیاری بسیار زیادی در قیمت جهانی انرژی بگذارد و به ازای هر ده درصد افزایش قیمت نفت خام، حدود دو دهم درصد رشد اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکند.
وی درباره راهبرد قبلی گفت: ما قبلاً راهبردمون در حوزه مقاومت، یک راهبرد مقاومت خاموش بود؛ یعنی این که کشورهای سلطهگر به ما فشار میآوردند و ما فقط تابآوری میکردیم، اما از سال نود و هفت، امام شهید ما اعلام کردند که دیگر شرایط مثل شرایط قبل نیست.
نیکفر درباره همسایگان جنوبی گفت: هم تاریخ و هم سیاست نشان داده که این راهبرد هیچوقت موفق نبوده و کشورهای منطقه زبانی جز زبان زور متوجه نمیشوند و تنگه هرمز حتی میتواند کنترل و مدیریت روابط سیاسی ما با کشورهای جنوبی خلیجفارس هم باشد.
وی درباره گزینههای جایگزین تأکید کرد: اگر فقط به فکر کردن به راههای جایگزین فکر کنیم، باز برمیگردیم به همان راهبرد مقاومت خاموش و برای صادرات انرژی، به واقع باید گفت که شدن این نیست که ما بخواهیم از طریق زمینی و با کامیون، مثلاً نفت خام خودمان را صادر کنیم.
نیکفر درباره حقوق بینالملل تصریح کرد: واقعیت این است که هیچ نسبتی ندارد، اما الان در دنیا چیزی به اسم حقوق بینالملل کارایی ندارد و آن زور بینالملل است که الان در دنیا جاری و ساری است و تمام کنوانسیونها و قوانینی که در حوزه بینالملل در دنیا قانونگذاری شده، اینها برای کنترل کشورهای ضعیف است.
وی درباره جایگاه ایران در نهادهای بینالمللی گفت: جایگاه ایران در سازمانها و نهادهای کشتیرانی هرقدر تغییر کند، هیچ اهمیتی ندارد؛ در دنیا هر کس زورش بیشتر باشد، جایگاهش در کنوانسیونهای بینالمللی هم محترمتر و هم بالاتر است.
نیکفر در بحث افکار عمومی گفت: اقناعسازی افکار عمومی خودش یک بخشی از جنگ است و ما باید بدانیم که به موقع و اطلاعات دقیق و اطلاعات کافی را باید به مردم بدهیم و با اشاره به واقعه تاریخی گفت فکر نکنیم که بعضی از بدیهیات را نیاز نیست توضیح بدهیم؛ ممکن است در حوزه افکار عمومی شکست بخوریم.
وی درباره عملکرد سفرا خاطرنشان کرد به نظر من ما ضعف خیلی بزرگی را در حوزه جنگ داشتیم و سفرای ما به جای اینکه فقط به دو تا توییت بسنده کنند، باید شروع کنند به اقناعسازی افکار عمومی کشورهای درون مأموریت خود، با حضور در مجالسشان و استفاده از انجیاوهای ایرانی.
نیکفر در پایان درباره گسترش جنگ ابراز کرد: تشدید تنش و به قولی بالا رفتن از نردبان تنش و گسترده کردن جنگ منطقهای برای آمریکا هیچ سودی ندارد و کشور آمریکا و عقلای آمریکا سراغ گسترده کردن جنگ از طریق وارد کردن معادله سوریه و حزبالله را نخواهند داشت، زیرا ممکن است گسترده شدن جنگ باعث شود گروههای خفته منطقهای دوباره بیدار شوند و دوباره سوریه وارد یک جنگ قومی و یک جنگ داخلی شود.