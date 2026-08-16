باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی قاچاق سازمان یافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار و یک میلیون و صد هزار یورو در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: پرونده مزبور که با همکاری دستگان قضایی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات تشکیل شده بود با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه منجر به تعقیب و مجازات ۳ متهم پرونده به نام‌های «حمزه کردستانی» و «محمد امین کردستانی» و «مصطفی کردستانی» هر سه فرزندان قادر شد.

وی افزود: متهمین با اسناد صوری و ساختگی از بانک مرکزی ارز را اخذ و در بازار آزاد می‌فروختند که با هوشیاری و همکاری دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه حبس و شلاق، مجازات محکومان پرونده است که به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی، یکشنبه ۲۵ مرداد، عتباتی هشدار داد: با مخلین نظام ارزی کشور قاطعانه برخورد می‌شود و مبارزه بی امان با این سودجویان منفعت طلب در دستگاه قضایی جریان دارد.