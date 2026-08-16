باشگاه خبرنگاران جوان - سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده مستقل وارد قوه قضاییه میشود؛ حجم بالای پروندهها باعث شده استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش بار کاری قضات و افزایش سرعت و دقت رسیدگی جدیتر دنبال شود. «دستیار هوشمند قاضی» یکی از مهمترین کاربردهای این فناوری است که میتواند پروندهها را خلاصه کند، نظریات کارشناسی را با یکدیگر مقایسه کند و بر اساس محتوای پرونده، استعلامهای مورد نیاز و مستندات قانونی را به قاضی پیشنهاد دهد.
استفاده از این فناوری در حالی گسترش یافته که هنوز قانون جامع و نظاممندی درباره هوش مصنوعی در ایران وجود ندارد. مقامهای قضایی میگویند استفاده از دستیار هوشمند همچنان در اختیار قاضی است، اما تجربه استفاده چندماهه برخی قضات و ثبت بیش از هزار پرسش روزانه از این سامانه نشان میدهد مقاومتها در برابر استفاده از هوش مصنوعی بهتدریج در حال کاهش است؛ فناوریای که قرار است جایگزین قاضی نشود، بلکه ابزار تصمیمگیری و بررسی دقیقتر پروندهها باشد.