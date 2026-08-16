داماد ترامپ که به عنوان بخشی از سفر منطقه‌ای خود به مصر رفته، با رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره غزه گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در شهر «العَلَمین» با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ دیدار و درباره غزه گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش الجزیره، کوشنر قرار است اواخر امروز در قاهره با هیئتی از حماس نیز دیدار کند تا درباره طرح ۱۵ ماده‌ای غزه گفت‌و‌گو کنند.

گفته شده محور اصلی مذاکرات، استقرار نیروی بین‌المللی در غزه، عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر اسرائیلی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه خواهد بود.

کوشنر که در یک سفر منطقه‌ای به سر می‌برد، قرار است پس از مصر به سرزمین‌های اشغالی برود. رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد. 

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌طور علنی طرح ۱۵ بندی ترامپ درباره غزه را رد کرده است. او هفته گذشته گفت که هیچ گونه عقب‌نشینی از این باریکه پیش از خلع سلاح واقعی و کامل حماس صورت نخواهد گرفت. وی همچنین گفت که تا زمانی که او در قدرت است، هیچ کشور مستقلی برای فلسطینیان، چه در غزه و چه در کرانه باختری، تشکیل نخواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عبدالفتاح السیسی ، جرد کوشنر ، مصر
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