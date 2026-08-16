باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که آتشسوزیهای جنگلی در اروپا ادامه دارد، دو نفر دیگر در جزیره «سالامینا» یونان جان خود را به دلیل آتشسوزی از دست دادند.
به گزارش رسانههای محلی، هویت این دو قربانی هنوز مشخص نشده است.
گفته شده نیروهای آتشنشانی و نیروهای داوطلب برای مهار آتش تلاش میکردند، اما وزش باد شدید در منطقه عملیات اطفای حریق را دشوار کرده بود.
اروپا در حالی با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی، گرمای شدید و خشکسالی دستوپنجه نرم میکند که هزاران نفر در کشورهای مختلف مجبور به ترک خانههای خود شدهاند. فرانسه، آلمان، اسپانیا، یونان، کرواسی و صربستان از جمله کشورهایی هستند که درگیر حریقهای گستردهاند و مقامهای اتحادیه اروپا نسبت به افزایش خطر آتشسوزی، بهویژه در شرق اروپا هشدار دادهاند.
هفته گذشته آتشسوزی در منطقه لاند فرانسه حدود ۱۵۸۰ هکتار از زمینها را سوزانده و حدود ۱۰۰ نفر نیز مجبور شدند منازل خود را تخلیه کنند.
در اسپانیا نیز در منطقه آراگون بیش از ۱۰۰۰ نفر تخلیه شدها و آتشسوزی بیش از ۱۵ هزار هکتار را دربر گرفته است. همچنین گفته میشود در بلژیک، آتشسوزی در یک پارک طبیعی دستکم ۱۶ کیلومتر مربع از جنگل را سوزانده و نیروهای آتشنشانی آلمان برای کمک به این کشور اعزام شدهاند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز شنبه اعلام کرد اروپا در وضعیت «هشدار شدید آتشسوزی» قرار دارد.
منبع: آناتولی