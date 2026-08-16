باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمد یاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان ، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه توسعه نرم‌افزار و پلتفرم‌های B2B اظهار کرد: ما در اکوسیستم‌های تخصصی حوزه‌های مختلف بازرگانی، تجاری و تولیدی، بازیگران کلیدی و ذی‌نفعانی را که می‌توانند برای یکدیگر ارزش ایجاد کنند، در کنار هم قرار می‌دهیم تا زمینه شکل‌گیری ارزش جمعی فراهم شود.

وی افزود: این فرآیند بر پایه اعتبارسنجی و ایجاد اعتماد میان طرفین شکل می‌گیرد و در نهایت می‌تواند به تسهیل تعاملات بازرگانی و مالی میان کسب‌وکار‌ها منجر شود.

یاری با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور گفت: در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی، بازیگران به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و پیدا کردن شرکای تجاری و بازرگانی برای آنها دشوار است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی و با توجه به اختلال‌هایی که ممکن است در زیرساخت‌های ارتباطی کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: این شرکت با هدف تسهیل این ارتباطات فعالیت می‌کند و تلاش دارد با ایجاد بستر اعتبار و اعتماد، تعامل میان کسب‌وکار‌های مختلف را تسهیل کند.

یاری تصریح کرد: برخی از این پلتفرم‌ها علاوه بر مدل B2B، در قالب B2G نیز فعالیت می‌کنند و در این بخش، مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی می‌توانند به عنوان دریافت‌کننده یا ارائه‌دهنده برخی خدمات در اکوسیستم حضور داشته باشند.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در این پلتفرم‌ها گفت: ستون فقرات و هسته اصلی این محصولات، هوش مصنوعی است و موتور‌های هوشمند و ایجنت‌های مورد استفاده در آنها به صورت کاملاً بومی توسعه یافته‌اند.

وی تأکید کرد: این زیرساخت‌ها مستقل از پلتفرم‌های بین‌المللی طراحی شده‌اند تا بتوانند حتی در شرایط اختلال اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان «زنجیره هوشمند امن» در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال ایران تا حد زیادی بر توان شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان استوار است و توسعه چنین راهکار‌هایی می‌تواند به تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌ها و تقویت تعاملات در اکوسیستم‌های تخصصی کشور کمک کند.