مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌غربی از توسعه مسیر ریلی سلماس–وان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مسیر تاریخی جاده ابریشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - امجدی مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی مسایل و مشکلات راه آهن سلماس با بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی این منطقه، گفت: توسعه مسیر ریلی سلماس–وان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در امتداد مسیر تاریخی جاده ابریشم، در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: فعال‌سازی و توسعه این مسیر می‌تواند نقش مؤثری در تقویت ارتباطات ریلی، توسعه مبادلات تجاری و تسهیل جابه‌جایی مسافران میان ایران و ترکیه داشته باشد.

محمد فتحی فرماندار سلماس بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی شهرستان تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت بارانداز ریلی سلماس گفت: طی چهار ماه گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن کالای صادراتی و وارداتی از طریق راه‌آهن سلماس جابه‌جا شده است.

فتحی، راه‌آهن، مرز و منطقه ویژه اقتصادی را سه ظرفیت مهم توسعه شهرستان دانست و افزود: باید با بهره‌گیری از ظرفیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، زمینه افزایش حمل‌ونقل کالا و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و اروپایی فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی ایستگاه راه‌آهن سلماس برای پذیرش مسافر در مسیر سلماس–وان ترکیه خبر داد و گفت: مدیریت شهرستان با جدیت پیگیر فعال‌سازی ظرفیت‌های ریلی در بخش کالا و مسافر است.

برچسب ها: توسعه مسیرهای ارتباطی ، راه آهن
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