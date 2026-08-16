باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مرداد ماه ۱۴۰۵ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، با یوری گورلوف وزیر کشاورزی و مواد غذایی جمهوری بلاروس، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌ها و زمینه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کردند.

همکاری در تامین کودهای پتاسه و فسفاته

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ادامه و توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه تأمین و تجارت کودهای پتاسه و فسفاته بود. در این زمینه، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های تجاری و همچنین بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولید و تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین نهاده و توسعه همکاری‌های بلندمدت تأکید کرد.

همچنین در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین بر شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدکننده و فعالان بخش خصوصی دو کشور و فراهم‌سازی زمینه برای توسعه مبادلات، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی تأکید کردند.

گسترش تجارت محصولات کشاورزی و غذایی

توسعه تجارت محصولات کشاورزی و غذایی میان ایران و بلاروس از دیگر محورهای این دیدار بود. در این چارچوب، ظرفیت‌های موجود برای افزایش مبادلات تجاری در زمینه گوشت مرغ، محصولات لبنی و انواع میوه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل تجارت و ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان دو کشور در بازارهای یکدیگر تأکید شد.

همچنین موضوع توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت‌های توافقات و سازوکارهای موجود برای افزایش حجم مبادلات محصولات کشاورزی و غذایی میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک و تعمیق روابط کشاورزی

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده با هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، افزایش تجارت محصولات کشاورزی، تقویت همکاری در حوزه نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری بخش خصوصی تأکید کردند.

دیدار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس در چارچوب برنامه‌های هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در راستای تقویت دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه انجام شد.