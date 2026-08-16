باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر آلماتی قزاقستان، با گئورگ پاپویان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی و دامپروری مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای افزایش تعاملات اقتصادی، توسعه تجارت محصولات و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، بررسی ظرفیت واردات دام سبک از جمهوری ارمنستان بود. در این زمینه، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری در حوزه دامپروری، تأمین دام مورد نیاز و ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری موضوع از مسیرهای تخصصی و با رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی و دامپزشکی تأکید شد.

سرمایه‌گذاری مشترک در نقاط مرزی

همچنین در این نشست، موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق مرزی و به‌ویژه ظرفیت‌های موجود در نقاط صفر مرزی مورد توجه قرار گرفت.

طرفین بر شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی مناطق مرزی و فراهم‌سازی زمینه حضور بخش خصوصی دو کشور برای اجرای طرح‌های مشترک تأکید کردند؛ موضوعی که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تولیدی، افزایش مبادلات و تقویت پیوندهای اقتصادی میان مناطق مرزی دو کشور منجر شود.

توسعه گلخانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مراتع ارمنستان

توسعه همکاری در حوزه کشت‌های گلخانه‌ای نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. در این چارچوب، ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای گلخانه‌ای و بهره‌گیری از دانش و تجربه دو کشور در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت مراتع جمهوری ارمنستان برای توسعه همکاری‌های مرتبط با دامپروری و تولیدات دامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت بررسی کارشناسی ظرفیت‌های موجود و تدوین سازوکارهای اجرایی برای بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از این ظرفیت‌ها تأکید شد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده با هدف توسعه تجارت کشاورزی، تسهیل همکاری‌های دامپروری، جذب سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه گلخانه‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق مرزی تأکید کردند.

این دیدار در حاشیه هفتمین نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آلماتی و در راستای توسعه دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه پایدار بخش کشاورزی انجام شد.