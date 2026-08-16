مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی از جمله چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

 محرابی‌نیا اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل مجلار تا محدوده هزارچم گزارش شده است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج نیز ترافیک سنگین در محدوده تهران تا کرج و حدفاصل حصارک تا گلشهر گزارش شده و در محور تهران نیز محدوده بومهن و جاجرود با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور قدیم رشت–قزوین، محدوده امامزاده هاشم نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین گفت: در محورهای شمالی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی شمال کشور تصریح کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، مازندران و گیلان بارش باران گزارش شده است، اما سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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