باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیمورییانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با تشریح جایگاه راهبردی استان در تولید محصولات کشاورزی و نقش تعیینکننده منابع آب و خاک در پایداری تولید، گفت: استمرار تولید، افزایش بهرهوری و کاهش آسیبپذیری کشاورزی مازندران در برابر محدودیتهای منابع آب، مستلزم سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای این بخش است.
او با اشاره به گستردگی اراضی کشاورزی، تنوع محصولات و تعدد بهرهبرداران، خواستار تقویت اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای اولویتدار آب و خاک و تسریع در روند تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژههای زیرساختی شد.
تیمورییانسری توجه به زیرساختهای آب و خاک را نه فقط یک نیاز فنی، بلکه یک ضرورت اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای زیستبوم روستایی مازندران دانست و افزود: ارتقای بهرهوری آب و خاک، زمینهساز تثبیت تولید، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاست و این مهم، تنها با همکاری و حمایت همهجانبه بخشهای ملی و استانی محقق خواهد شد.