شهردار جدید صدرا از شکاف میان رشد جمعیت و سطح خدمات شهری این شهر سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علاالدین کراماتی فرماندار شیراز در مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر صدرا، بر ضرورت تسلط مدیران شهری بر قوانین و بهره‌گیری از تجارب تاریخی و بیوگرافی مدیران موفق تأکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های مدیریت شهری، آموختن قوانین را پیش‌شرط اصلی خدمت‌رسانی دانست و افزود: برای دستیابی به موفقیت مانا، مدیران باید با مطالعه تجارب گذشتگان و الگوبرداری از مدیران موفق داخلی و جهانی، مسیر پیشرفت را هموار کنند.

برنامه عبور از فرسودگی شهر را دارم

پژمان شفیعی شهردار جدید شهر صدرا، با اشاره به تحول جمعیت این شهر از ۱۰ هزار به بیش از ۲۴۰ هزار نفر، از شکاف موجود میان رشد جمعیت و سطح خدمات شهری سخن گفت.

او با شناسایی چالش‌هایی نظیر ترافیک، نبود زیرساخت‌های اجتماعی و منظر شهری، از برنامه‌ی خود برای عبور از فرسودگی شهر خبر داد.

شفیعی اعلام کرد: مدیریت وی بر سه رکن «برنامه‌محوری»، «همبستگی اجتماعی» و «تحول‌گرایی» استوار خواهد بود تا با مشارکت نخبگان و حضور مستقیم در محلات، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا بخشد.

مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، اظهار کرد: امروز در صدرا شاهد یک اتفاق جدید هستیم و امیدواریم با ادامه روند اتحاد و همدلی میان مسئولان و مردم، گام‌های مؤثری برای آینده شهر برداشته شود.

او با اشاره به اقدامات دوره ششم شورای اسلامی شهر صدرا افزود: رویکرد شورا در این دوره، توسعه همه‌جانبه شهر بوده و در حوزه‌های حمل‌ونقل، فضای سبز و مسائل عمرانی اقدامات بزرگی انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، مردم‌محوری را از رویکرد‌های اصلی شورا دانست و گفت: در مصوبات پارلمان شهری و تصمیمات مدیریتی تلاش کرده‌ایم نیاز‌ها و مطالبات شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

کشاورزی حضور گسترده مردم در آیین معارفه شهردار جدید را نشانه پیوند مدیریت شهری با شهروندان دانست و افزود: حضور مردم نشان می‌دهد مدیریت در صدرا مردم‌محور است و شهروندان نسبت به آینده شهر خود دغدغه دارند.

او با قدردانی از خدمات شهردار پیشین صدرا و همچنین مسئولان استانداری، فرمانداری و شهرداری شیراز در فرآیند انتخاب و تأیید شهردار جدید، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها با مدیریت شهری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام موسوی، امام جمعه صدرا نیز با تأکید بر ضرورت وحدت و اتحاد در مدیریت شهری گفت: مسئولان با مردم و مسئولان با یکدیگر اگر وحدت و اتحاد داشته باشند، لذت خدمت به مردم بیشتر خواهد شد.

او با اشاره به نقش همزمان شهرداری و شرکت عمران در مسائل شهر صدرا افزود: انتظار داریم شهرداری و شرکت عمران بیش از گذشته در کنار یکدیگر برای خدمت به مردم همکاری کنند و شهردار جدید نیز با همکاری شورای اسلامی شهر زمینه تعامل بیشتر با شرکت عمران را فراهم کند.

امام جمعه صدرا، خدمت مستقیم و بی‌واسطه به مردم را از دیگر انتظارات مدیریت جدید دانست و اظهار کرد: مردم نباید برای دیدن مسئولان و پیگیری امور خود ساعت‌ها معطل بمانند؛ حتی اگر امکان اجرای مطالبه‌ای وجود نداشته باشد، باید پاسخ روشن و مناسبی به شهروندان داده شود.

موسوی همچنین بر رعایت عدالت در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: صدرا شهری متشکل از اقوام و گروه‌های مختلف است و همه شهروندان باید با یک نگاه دیده شوند و از خدمات شهری عادلانه برخوردار باشند.

صدرا باید به عنوان یک شهر بزرگ مدیریت شود

محمدهادی هاشم‌پور، مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس، با اشاره به رشد سریع جمعیت صدرا اظهار کرد: این شهر در ابتدا برای جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود، اما امروز جمعیت غیررسمی آن به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده است.

او افزود: رشد جمعیتی صدرا از توسعه زیرساخت‌ها پیشی گرفته و همین مسئله چالش بزرگی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس تأکید کرد: باید صدرا را بر مبنای یک شهر بزرگ مدیریت کنیم، نه به عنوان شهری حاشیه‌ای در کنار شیراز؛ چراکه این شهر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهر‌های بزرگ استان فارس را دارد.

هاشم‌پور با بیان اینکه صدرا نباید صرفاً محل تأمین مسکن دیده شود، گفت: این شهر باید به عنوان محلی برای زندگی و اقامت دائم شهروندان دیده شود و متناسب با جمعیت آن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، آب، برق، گاز و سایر خدمات توسعه پیدا کند.

او حل مسائل صدرا را نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت دانست و افزود: باید علاوه بر برنامه پنج ساله، نگاه ۱۰ تا ۱۵ ساله به مسائل این شهر داشته باشیم و به جای تمرکز صرف بر پروژه‌محوری، برای حل ریشه‌ای مشکلات برنامه‌ریزی کنیم.

شفافیت و مدیریت منابع در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد

مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس همچنین شفافیت را یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت شهری صدرا عنوان کرد و گفت: فرآیند انتخاب قراردادها، منابع مالی، پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهرداری باید به صورت شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد.

هاشم‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش درآمد‌های شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری باید منابع خود را با اولویت‌بندی صحیح هزینه کند و پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهد که مستقیماً پاسخگوی نیاز مردم باشد.

او همچنین بر شایسته‌سالاری و توجه به کارکنان شهرداری تأکید کرد و گفت: شورا سیاست‌گذار و شهردار مجری است، اما بخش اصلی کار اجرایی بر دوش کارکنان و پرسنل شهرداری است و توجه به نیروی انسانی نباید از اولویت مدیریت خارج شود.

هاشم‌پور در پایان با اشاره به سوابق مدیریتی پژمان شفیعی در شهرداری شیراز، ابراز امیدواری کرد وی با استفاده از تجربه و توان مدیریتی خود بتواند در مسیر حل مسائل صدرا و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارد.

شیراز و صدرا نیازمند برنامه‌ریزی مشترک هستند

آرش فرج‌زاده، قائم‌مقام شهردار شیراز، نیز با تبریک انتخاب شفیعی، بر ضرورت نگاه مشترک دو شهر در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

او با اشاره به رشد سریع جمعیت صدرا گفت: این شهر از جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسیده و رشد جمعیتی آن به طور مستقیم بر شیراز نیز تأثیر می‌گذارد.

فرج‌زاده با اشاره به طرح‌های حمل‌ونقلی و مسیر‌های دسترسی میان دو شهر افزود: توسعه مترو و مسیر‌های جدید دسترسی باید با در نظر گرفتن ارتباط متقابل شیراز و صدرا دنبال شود.

قائم‌مقام شهردار شیراز تأکید کرد: صدرا و شیراز را نمی‌توان دو شهر کاملاً جدا از یکدیگر دید و در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی باید با یک نگاه مشترک برنامه‌ریزی کرد.

او در پایان با اشاره به سوابق شفیعی در شهرداری شیراز، برای شهردار جدید صدرا آرزوی موفقیت کرد و گفت: شهرداری شیراز به دلیل مجاورت با صدرا، تمام‌قد در کنار این شهر خواهد بود و برای همکاری در زمینه‌های مختلف آمادگی دارد.