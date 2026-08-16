باشگاه خبرنگاران جوان - سید علیرضا فاطمیانپور، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تشریح برنامههای این بنیاد به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: ۲۶ مردادماه یادآور بازگشت آزادگان سرافراز به خاک ایران اسلامی و یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ دفاع مقدس است؛ روزی که پس از سالها اسارت، چشمهای مردم ایران به استقبال مردانی روشن شد که با وجود تحمل سختترین شرایط، ایمان، عزت، هویت ملی و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی را حفظ کردند.
وی افزود: آزادگان در دوران اسارت و پس از آن، جلوهای کمنظیر از استقامت، صبر، شجاعت و اخلاص در عمل را به نمایش گذاشتند و امروز تجربه آنان یک سرمایه ارزشمند فرهنگی و اجتماعی برای کشور محسوب میشود. بر همین اساس، برنامههای امسال صرفاً با رویکرد برگزاری یک مراسم مناسبتی طراحی نشده، بلکه هدف آن بازخوانی فرهنگ مقاومت، معرفی آزادگان به عنوان الگوهای رفتاری و انتقال تجربیات آنان به نسلهای آینده است.
آزادگان؛ الگوهای تبدیل تهدید به فرصت
فاطمیانپور با اشاره به اهمیت انتقال تجربه آزادگان به نسلهای آینده گفت: یکی از مهمترین درسهای دوران اسارت، توانایی آزادگان در تبدیل تهدید به فرصت بود. آنان در شرایطی که دشمن تلاش میکرد با فشار، محدودیت، شکنجه و تحقیر، اراده و هویت آنان را در هم بشکند، از فرصت اسارت برای خودسازی، حفظ ایمان، تقویت روحیه جمعی، آموزش، فعالیت فرهنگی و صیانت از ارزشهای دینی و ملی استفاده کردند.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: امروز باید این تجربه ارزشمند به نسل جوان منتقل شود تا جوانان بدانند در برابر سختیها و تهدیدها میتوان با تکیه بر ایمان، خودباوری، صبر و ایستادگی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: قدرشناسی از صبر و استقامت آزادگان سرافراز و خانوادههای آنان در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی، یکی دیگر از محورهای اساسی برنامههای امسال است؛ چراکه خانوادههای آزادگان نیز سالهای طولانی دوری، انتظار و دشواریهای دوران اسارت را تحمل کردند و در این حماسه تاریخی سهمی مهم و ماندگار دارند.
تکریم آزادگان؛ اقدامی برای تقویت بسترهای ارزشی جامعه
فاطمیانپور با تأکید بر اینکه تکریم و تجلیل از آزادگان تنها یک اقدام تشریفاتی نیست، گفت: تکریم آزادگان سرافراز و خانوادههای آنان میتواند به تقویت بسترهای ارزشی در جامعه کمک کند. وقتی نسل جوان با قهرمانان واقعی تاریخ معاصر کشور آشنا شود و روایت زندگی، مقاومت و موفقیت آنان را بشنود، الگوهای عینی و ملموسی برای زندگی خود خواهد داشت.
وی افزود: آزادگان امروز میتوانند پرچمدار توسعه و تقویت جریانسازی معنوی و ارزشی در جامعه باشند و با بیان واقعیات دوران اسارت، روایتگری صادقانه و انتقال تجربههای خود، اجازه ندهند این بخش مهم از تاریخ دفاع مقدس در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره اهداف و سیاستهای برنامههای امسال اظهار کرد: معرفی آزادگان به عنوان الگوهای رفتاری و اسوههای صبر و استقامت در جامعه، ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر میان آزادگان سرافراز و خانوادههای آنان، تجدید عهد و پیمان با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نهادینهسازی فرهنگ پایداری، مقاومت و آزادگی از مهمترین اهداف این برنامههاست.
وی ادامه داد: تبیین موفقیتها، دستاوردها و توانمندیهای آزادگان در عرصههای علمی، فنی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سایر حوزهها در دوران اسارت و پس از آن نیز از دیگر محورهای مورد توجه است.
فاطمیانپور تصریح کرد: انتقال روحیه خودباوری، ایستادگی در برابر سختیها و دفاع از ارزشها از نسل آزادگان به جوانان، استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت سایر سازمانها، نهادها و ادارات در سطح استانها و بهرهگیری از ظرفیت صداوسیما، رسانههای مکتوب و رسانههای مجازی برای رسانهای کردن برنامهها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از سیاستهای مهم امسال، مردمی کردن برنامهها است؛ به همین منظور از ظرفیت مساجد، بسیج، هیئتهای محله، تشکلهای مردمنهاد بهویژه تشکلهای ایثارگری، حسینیهها، خانههای شهید و مراکز فرهنگی استفاده خواهد شد و در این میان، حضور و مشارکت جوانان و نوجوانان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.
برگزاری مراسم «الماسهای درخشان» در استانها
فاطمیانپور در تشریح برنامههای اجرایی استانها گفت: ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با تشکیل جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برنامهریزی لازم، برای برگزاری باشکوه مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اقدام خواهند کرد و این برنامهها با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی و نظارت بر ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت دنبال میشود.
وی افزود: برگزاری مراسم «الماسهای درخشان» در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه، با در نظر گرفتن اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی و با مشارکت نهادها، دستگاههای فرهنگی و مجموعههای مردمی و متناسب با شرایط بومی و محلی هر استان از برنامههای اصلی این مناسبت است.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: در این مراسمها حداقل پنج نفر از آزادگان سرافراز با ویژگیها و سوابق شاخص مورد تکریم قرار خواهند گرفت؛ آزادگانی که در عرصههای فرهنگی و علمی، هنری، جهادی و اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی نقشآفرینی کردهاند و همچنین آزادگان مدالآور و قهرمانان ملی و بینالمللی در رشتههای مختلف ورزشی.
توجه ویژه به آزادگان کمتر دیدهشده و خانواده شهدای غریب
وی با اشاره به جزئیات دیگر برنامههای تکریم گفت: جوانترین آزاده، خانواده معظم شهدای غریب بینشان؛ یعنی شهدایی که در دوران اسارت جان باختهاند و از پیکر مطهر آنان نشانی به دست نیامده است، نیز در برنامههای تکریم مورد توجه قرار خواهند گرفت.
فاطمیانپور ادامه داد: همسران آزادگان موفق در تکریم خانواده، تربیت و تحصیل فرزندان و همچنین خانواده آزادگانی که یکی از بستگان درجه یک آنان در دفاع مقدس دوم یا سوم به شهادت رسیده یا به درجه جانبازی نائل آمده است نیز از دیگر گروههایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: برای حضور آزادگان و خانوادههای محترم آنان در مراسم نیز اولویت با آزادگانی خواهد بود که سالهای بیشتری را در اسارت سپری کردهاند و همچنین آزادگانی که در سالهای گذشته کمتر مورد تجلیل قرار گرفتهاند.
تبلیغات محیطی، نمایش خیابانی و روایتگری در نماز جمعه
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برای معرفی گستردهتر این مناسبت، انجام تبلیغات میدانی در بیلبوردها، عرشه پلها و تلویزیونهای شهری پیشبینی شده است و همچنین با ستادهای نماز جمعه هماهنگی خواهد شد تا آزادگان سرافراز پیش از خطبهها به بیان خاطرات و روایت تجربیات خود از دوران اسارت بپردازند.
وی ادامه داد: اقدامات فرهنگی و هنری از جمله برپایی نمایشگاه، برگزاری مسابقات، اجرای سرود و نصب یادمانهای مرتبط در اماکن عمومی شهرها نیز در برنامه استانها قرار دارد.
فاطمیانپور افزود: اجرای نمایش خیابانی با موضوع ورود آزادگان به میهن اسلامی، بهویژه در میادین اصلی شهرها و مراکز فرهنگی، برگزاری شب شعر و پردهخوانی سنتی با موضوع اسارت و بازگشت آزادگان در تجمعات شهری و دیدار با آزادگان سرافراز و خانوادههای معظم آنان در قالب طرح «سپاس» نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
وی همچنین از هماهنگی برای ترغیب تمامی دستگاههای استانی به منظور تکریم و تجلیل از آزادگان و خانوادههای آنان در دستگاههای متبوع خود خبر داد و گفت: دیدار عمومی آزادگان با نماینده ولیفقیه، استاندار، فرماندار و سایر مسئولان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
روایتگری آزادگان برای جوانان در مساجد و مراکز فرهنگی
فاطمیانپور اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم، حضور «پیامآوران ایثار»، ترجیحاً آزادگان، در مساجد، حسینیهها، مراکز عمومی، آموزشی و فرهنگی است تا با روایتگری خاطرات دوران اسارت، زمینه روشنگری و بصیرتافزایی جوانان و نوجوانان فراهم شود.
وی افزود: هماهنگی برای نامگذاری اماکن و پروژههای در دست اقدام به نام شهدای آزاده، بهویژه شهدای غریب در اسارت، نیز در چارچوب برنامههای امسال مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای ایثارگری گفت: در طراحی و اجرای برنامهها باید از ظرفیت تشکلها، بهویژه مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان و ستادهای استانی کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، استفاده حداکثری شود.
وی افزود: همچنین تدابیر لازم برای حضور مقامات و مسئولان لشکری، کشوری و استانی در مراسم اتخاذ خواهد شد و حضور نماینده ولیفقیه و امام جمعه در مرکز استان و شهرستانهای تابعه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار، فرماندار و سایر مسئولان در این برنامهها مورد توجه است.
برگزاری مراسم ملی «الماسهای درخشان» در تهران
فاطمیانپور در ادامه با اشاره به ویژهبرنامه ملی تهران گفت: مراسم ملی «الماسهای درخشان» عصر روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی سیدالشهداء برگزار خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی حضور آزادگان و خانوادههای محترم آنان در این مراسم با اولویت آزادگانی که سالهای بیشتری در اسارت بودهاند و آزادگانی که کمتر مورد تجلیل قرار گرفتهاند، انجام خواهد شد و اجرای مراسم ملی و دعوت از میهمانان نیز با هماهنگی ادارهکل امور فرهنگی و تبلیغات صورت میپذیرد.
فاطمیانپور با اشاره به ظرفیت فضای مجازی گفت: اجرای کمپینهای مردمی در فضای مجازی، پوشش خبری و رسانهای برنامهها، انتشار مطالب مرتبط با مراسم و تهیه و ارسال پیامک تبریک سالروز ورود آزادگان به جامعه هدف از دیگر برنامههای این حوزه است.
اردوی جهادی علمی آزادگان در مناطق محروم
فاطمیانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای جهادی گفت: یکی از رویکردهای مهم امسال، استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی آزادگان در خدمترسانی به جامعه است.
وی افزود: در همین راستا، بستر لازم برای برگزاری اردوی جهادی علمی آزادگان با همکاری تشکل پیام آزادگان فراهم خواهد شد تا آزادگان تحصیل کرده و نخبه علمی به مناطق محروم اعزام شوند و در زمینه تقویت علمی دانشآموزان، افزایش سطح آگاهی اجتماعی افراد و کمک به ارتقای علمی و فرهنگی مناطق هدف نقشآفرینی کنند.
پویش آزادی زندانیان غیرعمد به نیابت از شهدای غریب
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای جهادی، اجرای پویش مردمی آزادی زندانیان غیرعمد به نیابت از آزادگان شهید غریب در اسارت است.
وی گفت: این اقدام میتواند ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای غریب در اسارت، زمینه مشارکت مردم در یک حرکت خیرخواهانه و اجتماعی را فراهم کند و فرهنگ ایثار و فداکاری را از یک مفهوم تاریخی به یک رفتار اجتماعی و اثرگذار در جامعه امروز تبدیل کند.
فاطمیانپور با تأکید بر اینکه آزادگان بخشی از سرمایه هویتی و فرهنگی کشور هستند، اظهار کرد: برگزاری مراسم «الماسهای درخشان» فرصتی است تا نسل امروز با حقیقت زندگی و مقاومت آزادگان آشنا شود و بداند که حفظ استقلال، عزت و ارزشهای یک ملت، حاصل ایستادگی انسانهایی است که در سختترین شرایط از باورهای خود دست نکشیدند.
وی خاطرنشان کرد: آزادگان در دوران اسارت، با ایمان و استقامت خود اجازه ندادند دشمن اراده و هویت آنان را در هم بشکند و پس از بازگشت نیز در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و جهادی نقشآفرینی کردند.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: هدف ما این است که مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از یک برنامه مناسبتی فراتر برود و به یک جریان فرهنگی و اجتماعی برای روایتگری، الگوسازی، ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال تجربه آزادگان به نسل جوان تبدیل شود.
منبع: بنیاد شهید