آرسنال با پیروزی ۳ - ۰ مقابل منچسترسیتی قهرمان جام خیریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی قهرمانان فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی در ورزشگاه پرینسیپالیتی (میلنیوم سابق)  برای فتح جام خیریه انگلیس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ - ۰ توپچی‌ها به پایان رسید.

فقط ۲۳ ثانیه زمان برد تا توپچی‌های لندن با فرصت‌طلبی ریکاردو کالافیوری مدافع پیش‌تاخته به گل نخست بازی برسند. در حالی که سیتی تلاش می‌کرد به خودش بیاید و گل خورده را جبران کند، در دقیقه ۲۸ ارسال مارتین اودگارد را کریستوس زولیس با سر برای کای هاورتز ساخت تا ستاره آلمانی گل دوم را به ثمر برساند.

درخشش داوید رایا و خط دفاعی آرسنال در نیمه اول و مقاومت‌شان مقابل ارلینگ هالند و جرمی دوکو، دروازه این تیم را در نیمه اول بسته نگه داشت.

غافلگیری بعدی در اوایل نیمه دوم رخ داد، وقتی که کریستین زولیس گل دیگری ساخت و این مرتبه مارتین اودگارد در دقیقه ۴۸ در نقش تمام‌کننده ظاهر شد.

بیش از این‌که سیتی برای جبران پیش‌روی داشته باشد، آرسنال بازی را کنترل و نتیجه را حفظ کرد. در توپچی‌ها به هجدهمین قهرمانی‌شان در جام خیریه دست پیدا کردند.

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مراسم اهدای جام به آرسنال

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برچسب ها: آرسنال ، منچسترسیتی ، جام خیریه
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