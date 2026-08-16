مرحله نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر دومینیکا از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۳ احمد یوسف از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. غریبی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۴ مارگانیان از ارمنستان را از پیش‌رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل سلیم کازمخوف از روسیه با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در دور نخست ژه‌استرایک‌ود از سوئد را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۹ بر ۴ برکوفسکی از روسیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. سعیدی‌نوا در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر باران از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل جاویدان نعمت‌اف با نتیجه ۷ بر ۱ به شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
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