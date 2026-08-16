باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فلاح‌نژاد با اشاره به اینکه حذف قطعی افراد از فهرست مشمولان کالابرگ مطرح نیست، گفت: هم‌استانی‌ها برای احراز محل سکونت خود می‌توانند از طریق سامانه املاک و اسکان به صورت خوداظهاری، محل سکونت خود را ثبت کنند یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، این فرایند را انجام دهند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: سرپرستان خانوار برای احراز اعضای خانوار، می‌توانند با استفاده از خط تلفن همراه متعلق به خود، کد دستوری*۵۰۰*۱۴۶۳#را شماره‌گیری کنند و پس از ثبت کد ملی سرپرست، کد ملی تک‌تک اعضای خانوار را که پیامک احراز دریافت کرده‌اند، ثبت کنند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: در این فرایند، پس از ثبت کد ملی سرپرست خانوار، کد ملی سایر اعضای خانوار نیز ثبت می‌شود که به منزله تأیید و تعهد محل سکونت خانوار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه مشمولان برای بهره‌مندی از کالابرگ باید اطلاعات محل سکونت خود را تکمیل کنند، ادامه داد: افرادی که تا ۵ شهریور محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به صورت خوداظهاری ثبت کنند، شارژ کالابرگ آنها به صورت خودکار انجام خواهد شد.

فلاح‌نژاد در این بخش خبری سیمای البرز تأکید کرد: ثبت و احراز محل سکونت از طریق سامانه املاک و اسکان و همچنین دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند برای پیگیری و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه حمایت مراجعه کنند.