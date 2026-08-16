مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ صداوسیمای البرز، نحوه احراز مشمولان کالابرگ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فلاح‌نژاد با اشاره به اینکه حذف قطعی افراد از فهرست مشمولان کالابرگ مطرح نیست، گفت: هم‌استانی‌ها برای احراز محل سکونت خود می‌توانند از طریق سامانه املاک و اسکان به صورت خوداظهاری، محل سکونت خود را ثبت کنند یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، این فرایند را انجام دهند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: سرپرستان خانوار برای احراز اعضای خانوار، می‌توانند با استفاده از خط تلفن همراه متعلق به خود، کد دستوری*۵۰۰*۱۴۶۳#را شماره‌گیری کنند و پس از ثبت کد ملی سرپرست، کد ملی تک‌تک اعضای خانوار را که پیامک احراز دریافت کرده‌اند، ثبت کنند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: در این فرایند، پس از ثبت کد ملی سرپرست خانوار، کد ملی سایر اعضای خانوار نیز ثبت می‌شود که به منزله تأیید و تعهد محل سکونت خانوار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه مشمولان برای بهره‌مندی از کالابرگ باید اطلاعات محل سکونت خود را تکمیل کنند، ادامه داد: افرادی که تا ۵ شهریور محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به صورت خوداظهاری ثبت کنند، شارژ کالابرگ آنها به صورت خودکار انجام خواهد شد.

فلاح‌نژاد در این بخش خبری سیمای البرز تأکید کرد: ثبت و احراز محل سکونت از طریق سامانه املاک و اسکان و همچنین دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند برای پیگیری و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه حمایت مراجعه کنند.

برچسب ها: کالا برگ ، تعاون و کار
خبرهای مرتبط
۹۲ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سیستان و بلوچستان پرداخت شد
آغاز ثبت نام هجدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر
البرز رتبه پنجم اشتغال کشوری را کسب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضرب و شتم نگهبانان بیمارستان مدنی کرج با چاقو
اتصال ۱۵ روستا در البرز به شبکه ارتباطی
اقتصاد دیجیتال؛ فرصت عبور از محدودیت منابع
افزایش ظرفیت شبکه برای پاسخ به رشد مصرف اینترنت
افزایش نظارت بر مصرف آب و تأکید بر نصب کنتور مجزا در واحدهای مسکونی کرج 
آخرین وضعیت پروژه ملی GNAF در استان البرز
البرز رتبه دوم کشور در شبکه Voice بین‌شهری
پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه فیبر نوری کرج
پیگیری مطالبات شهروندان برای کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها در کرج
آب شرب باید از سد طالقان تأمین شود، نه از سفره‌های زیرزمینی ساوجبلاغ
آخرین اخبار
اتصال ۱۵ روستا در البرز به شبکه ارتباطی
اقتصاد دیجیتال؛ فرصت عبور از محدودیت منابع
افزایش ظرفیت شبکه برای پاسخ به رشد مصرف اینترنت
ضرب و شتم نگهبانان بیمارستان مدنی کرج با چاقو
البرز رتبه دوم کشور در شبکه Voice بین‌شهری
باجه بانکی روستایی در البرز
پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه فیبر نوری کرج
پیگیری مطالبات شهروندان برای کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها در کرج
افزایش نظارت بر مصرف آب و تأکید بر نصب کنتور مجزا در واحدهای مسکونی کرج 
تولید ۲۰۰ مگاوات برق پاک از اراضی کم‌پوشش البرز
آب شرب باید از سد طالقان تأمین شود، نه از سفره‌های زیرزمینی ساوجبلاغ
آخرین وضعیت پروژه ملی GNAF در استان البرز