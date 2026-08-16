باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه گزارشی از دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب ارائه کرد و درباره مسائل کلان کشور و ضرورت اتخاذ رویکرد‌های علمی، شاخص‌محور و منسجم در عرصه مدیریت کشور به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

پزشکیان یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار را ضرورت طراحی و تدوین شاخص‌های دقیق و علمی برای ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد و گفت: باید تیمی متشکل از استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت تعیین شود تا شاخص‌های مدیریتی مورد نیاز برای حوزه‌ها و بخش‌های مختلف را استخراج و تدوین کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که انتخاب، ارزیابی و حتی عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل سنجش انجام شود تا از شکل‌گیری هرگونه شائبه، حرف و حدیث و ملاحظات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

پزشکیان تصریح کرد: در این فرآیند نباید سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی، نمایندگان مجلس یا سایر مسئولان و مجموعه‌های ذی‌نفوذ، خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده، دخالت داشته باشند و نگاه‌های حزبی و جناحی نیز نباید در ارزیابی و انتخاب مدیران مؤثر باشد؛ بلکه معیار باید صرفاً شاخص‌های علمی و مدیریتی باشد.

پزشکیان در ادامه از دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور و دکتر سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواست گروهی از استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت را تعیین کنند تا شاخص‌های لازم برای ارزیابی مدیران و ساختار‌های مدیریتی استخراج و تدوین شود و این شاخص‌ها برای ارائه به رهبر معظم انقلاب آماده شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: باید با شاخص‌ها جلو برویم و اجازه ندهیم نگرانی‌هایی از جنس اینکه فردی چپ است یا راست، بر فرآیند ارزیابی و انتخاب مدیران اثر بگذارد. ملاک باید برخورداری افراد از شاخص‌های مشخص و علمی مدیریتی باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استیضاح برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مقطعی که مجلس تصمیم داشت تعدادی از وزرا را استیضاح کند، خدمت مقام معظم رهبری شهید رسیدم و عرض کردم که تازه وزرا یکدیگر را شناخته‌اند و با روحیات و توانایی‌های هم آشنا شده‌اند؛ استیضاح چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟

پزشکیان افزود: با تغییر یک وزیر و آمدن فردی جدید، مجدداً زمان قابل توجهی صرف می‌شود تا فرد جدید با دولت، مجموعه مدیریتی و مسائل کشور آشنا شود و در این فاصله، کشور و مردم متضرر می‌شوند. ضمن اینکه معلوم نیست فرد جدید الزاماً موفق‌تر از فرد قبلی عمل کند؛ بنابراین مسئله ما صرفاً افراد نیستند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی و تقویت همکاری در مجموعه دولت گفت: با همراهان خود با محبت برخورد کنید و نیرو‌ها را حفظ کنید. اگر ضعفی وجود دارد، باید آن ضعف را برطرف کرد. از اختلاف چیزی حاصل نمی‌شود و مسائل کشور در سایه وحدت، هماهنگی و همراهی قابل حل است.

پزشکیان همچنین نسبت به رفتار جریان‌هایی که از ایجاد اختلاف، تهمت و انتشار دروغ منتفع می‌شوند، هشدار داد و گفت: آن عده‌ای که نان خودشان را در دامن زدن به اختلاف، تهمت و دروغ می‌دانند، خودشان نیز متوجه نیستند که در زمین دشمن بازی می‌کنند. مطمئن باشند اختلاف فقط به نفع آمریکا و اسرائیل است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب دکتر محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: ایشان از قبل همکاری خوبی با دولت داشتند و اکنون نیز در سمتی که بر عهده گرفته‌اند، ان‌شاءالله همانند گذشته هماهنگی، همکاری و انسجام به خوبی پیش برود و مشکلات کشور در مسیر حل شدن قرار گیرد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، علاوه بر بررسی و طرح مسائل اجرایی دستگاه‌های مختلف از سوی وزرا، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت روند مذاکرات با عمان ارائه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی مفصل از سفر اخیر خود به کشور پاکستان و دیدار‌های انجام‌شده با مقامات و وزرای پاکستانی ارائه کرد و این دیدار‌ها را مثبت و نسبتاً نتیجه‌بخش توصیف کرد.

وی همچنین گزارشی از سفر به کشور قرقیزستان ارائه داد و اعلام کرد که این کشور نیز آمادگی خود را برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تمامی بخش‌ها اعلام کرده است.

در ادامه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گزارشی از فعالیت‌های این معاونت ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های لازم برای ارزیابی عملکرد معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و بر مبنای این شاخص‌ها، دستگاه‌های موفق و هماهنگ در حوزه تعاملات و امور پارلمانی شناسایی و معرفی خواهند شد.