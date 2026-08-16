باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا واقعاً به محافظ صفحه نیاز دارید و چه روش‌های جایگزینی برای محافظت از صفحه گوشی وجود دارد.

آیا به محافظ صفحه نیاز دارید؟

محافظ‌های صفحه امروزه بیشتر یک لایه امنیتی اضافی هستند تا یک ضرورت. گوشی‌های مدرن با شیشه‌های مقاوم مانند گوریلا گلس ویکتوس ۲، تا ۱ متر سقوط روی بتن را تحمل می‌کنند و مقاومت خوبی در برابر خط و خش دارند. با این حال، حتی این شیشه‌ها نیز در برابر شن، غبار و اجسام سخت‌تر از خودشان آسیب‌پذیر هستند.

چگونه از صفحه گوشی بدون محافظ محافظت کنیم؟

۱. اجتناب از تماس با اجسام سخت

از قرار دادن گوشی در جیب همراه با کلید، سکه یا چاقو خودداری کنید. همچنین هرگز گوشی را با صفحه به سمت پایین روی سطوح سخت قرار ندهید.

۲. تمیز کردن منظم صفحه

شن و غبار، یکی از بزرگ‌ترین دشمنان صفحه گوشی هستند. برای تمیز کردن:

محلولی از آب و الکل ایزوپروپیل (حداکثر ۷۰٪) تهیه کنید.

با یک پارچه میکروفایبر، به‌آرامی صفحه را تمیز کنید.

از مواد شیمیایی قوی یا الکل با غلظت بالا خودداری کنید، زیرا ممکن است به پوشش صفحه آسیب بزنند.

۳. استفاده از فیلتر نور آبی نرم‌افزاری

محافظ‌های نور آبی معمولاً بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نور آبی را فیلتر می‌کنند، اما به صفحه رنگ زرد می‌دهند و دقت رنگ را کاهش می‌دهند.

راه‌حل بهتر: از حالت فیلتر نور آبی داخلی گوشی استفاده کنید که رایگان است، قابل برنامه‌ریزی (روشن/خاموش خودکار در شب و روز) است و به دقت رنگ آسیب نمی‌زند.

۴. آیا به محافظ حریم خصوصی نیاز دارید؟

محافظ‌های حریم خصوصی فقط از زاویه مستقیم قابل مشاهده هستند و از دید دیگران جلوگیری می‌کنند. اما معایبی دارند:

نمایش صفحه را تیره‌تر و دانه‌دار می‌کنند.

دیدن اعلان‌ها از زاویه را سخت می‌کنند.

شارژ باتری را به دلیل افزایش روشنایی صفحه کاهش می‌دهند.

اگر معمولاً در خانه یا مکان‌های خصوصی از گوشی استفاده می‌کنید، نیازی به آنها ندارید.

نتیجه‌گیری نهایی

اگر گوشی شما شیشه مقاوم دارد، با رعایت چند نکته ساده می‌توانید بدون محافظ صفحه از آن استفاده کنید:

از تماس با اجسام سخت و ساینده خودداری کنید.

صفحه را به‌طور مرتب با محلول آب و الکل (حداکثر ۷۰٪) تمیز کنید.

از فیلتر نور آبی نرم‌افزاری به‌جای محافظ فیزیکی استفاده کنید.

در صورت لزوم، از محافظ حریم خصوصی فقط در مکان‌های عمومی استفاده کنید.

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