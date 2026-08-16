باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پنج کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی امروز (یکشنبه) مخالفت رژیم صهیونیستی با طرح ۱۵ بندی غزه را محکوم کردند.

این کشور‌ها که مصر، قطر، عربستان و امارات نیز در میان آنها هستند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد طرح مذکور از سوی تل‌آویو، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه را تهدید می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «اسرائیل مسئول ایجاد هرگونه اختلال در تلاش‌های صلح برای غزه و سرزمین‌های فلسطینی است».

در ادامه بیانیه تأکید شده است: «این مواضع به منزله رد مستقیم طرح جامع است، اجرای آن را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های جمعی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را به‌طور اساسی تضعیف می‌کند».

این کشور‌ها همچنین تاکید کردند که رژیم صهیونیستی «مسئولیت مستقیم و کامل پیامد‌های رد این طرح را بر عهده دارد».

در پایان نیز وزیران کشور‌های امضاکننده از «هیئت صلح» خواستند که «اقدامات فوری و مشخصی» را برای حفظ تمامیت طرح جامع اتخاذ کند.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرده است.

بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سند ۱۵ بندی غزه را نمی‌پذیرد و تأکید کرد نیرو‌های اسرائیلی تا زمانی که حماس به‌طور کامل خلع سلاح نشود، از غزه عقب‌نشینی نخواهند کرد.

در همین حال، جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ به مصر سفر کرده تا با مقامات این کشور درباره آینده غزه گفت‌و‌گو کند. گفته شده او فردا به سرزمین‌های اشغالی می‌رود و با نتانیاهو نیز دیدار خواهد کرد.

منبع: تایمز اسرائیل