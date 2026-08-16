باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - نود و پنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» پس از وقفه‌ای چندماهه، هم‌زمان با حلول ماه ربیع‌الاول، در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. این رویداد ادبی با اجرای سعید بیابانکی و با استقبال پرشور شاعران و طنزپردازان کشوری همراه بود.

در این مراسم، شاعران و هنرمندان برجسته از جمله محمد سلامی، مجتبی احمدی، میلاد عرفان‌پور، امید مهدی‌نژاد، مهدی فرج‌اللهی، امین تویسرکانی، مهران رجبی، اکبر کتابدار، ناصر فیض و حسین پورقلی به اجرای برنامه پرداختند.

محمد سلامی با زبانی طنز، گفت‌وگوی خیالی جوان امروزی با فردوسی را به تصویر کشید و مجتبی احمدی با اشعاری ناقد مذاکره و سیاست‌های ترامپ، فضایی تند و طنزآمیز آفرید. میلاد عرفان‌پور نیز خاطره‌ای از رباعی معروف خود در رثای شهدای حادثه تروریستی شیراز روایت کرد که در محضر رهبر انقلاب اسلامی قرائت شده بود.

در ادامه، امین تویسرکانی، قاضی و طنزنویس، بخش‌هایی از کتاب جدید خود «وقتی اقیانوس وارد عدلیه شد» را خواند و از استقبال جوانان از آثار پیشین خود سخن گفت.

ناصر فیض با گرامیداشت یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، بنیان‌گذار این جلسات، بر استمرار و تأثیر «در حلقه رندان» در تولید طنز متعهد تأکید کرد و در پایان، حسین پورقلی با رباعی‌ای طنزآمیز در نقد جنایت‌های رژیم صهیونیستی، برنامه را به پایان برد.

گفتنی است، مهدی فرج‌اللهی نیز از آغاز دوره جدید آموزشی «طنزچین» ویژه کوتاه‌نویسی و لطیفه‌پردازی از تاریخ ۳۱ مردادماه خبر داد.

این شب شعر که یکی از پرشورترین جلسات ادبی حوزه هنری در ماه جاری بود، بار دیگر ظرفیت بالای طنز را در تبیین مسائل روز و انتقال مفاهیم عمیق اجتماعی و سیاسی به نمایش گذاشت.