دستبند پلیس نیکشهر بر دستان عامل تيراندازی

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامي شهرستان نیکشهر گفت: ماموران با اقدامات فنی و پس از هماهنگی های لازم موفق به شناسايی و دستگيری یک نفر عامل تيراندازی در عملیاتی منسجم شدند.

وی با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد، بیان داشت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلت و یک قبضه سلاح شکاری به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.

این مقام انتظامي در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان در جمع آوری و تحویل سلاح و مهمات غیرمجاز با پلیس همکاری لازم را داشته باشند و در صورت هرگونه موارد مشکوک موارد را سریعا از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع فراجا