باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش تصویری از پوستر انتخاباتی حزب خود منتشر کرد و مدعی شد که سران کشور‌های مسلمان «می‌خواهند او شکست بخورد».

در این پوستر تصاویر سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، زهران ممدانی، شهردار نیویورک و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

نتانیاهو که به دنبال پیروزی در انتخابات پیش‌رو است و به گفته کارشناسان شانس چندانی هم ندارد، ضمن تهدید مردم خود در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نگذارید آنها پیروز شوند».

رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی بیست‌وششمین دوره کنست قرار دارد. در همین حال، نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی از شکست احتمالی نتانیاهو خبر می‌دهد.

نظرسنجی اخیر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از کاهش قابل توجه حمایت افکار عمومی از نتانیاهو حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها اعلام کرده‌اند خواهان نخست‌وزیری فردی غیر از نتانیاهو هستند و تنها ۳۳ درصد وی را گزینه مناسب برای تشکیل کابینه می‌دانند.

منبع: تایمز اسرائیل