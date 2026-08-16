«ساختمان ساعت رشت» همان عمارت معروف شهرداری است که با قدمتی ۱۰۰ ساله در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب این شهر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنای تاریخی عمارت بلدیه رشت با الهام از معماری سن‌پترزبورگ روسیه توسط فردی ارمنی - آلمانی به نام «آرتم سرداراف» طراحی شد. این عمارت سفید رنگ در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۵۶ هجری شمسی با شماره ۱۵۱۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ساختمان تاریخی عمارت بلدیه رشت (ساختمان ساعت) بین سال‌های ۱۲۸۶ تا ۱۳۰۵ هجری شمسی به دستور اداره بلدیه رشت در ضلع غربی میدان شهرداری (پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب) ساخته شد. ساختمان شهرداری در مرکزی‌ترین نقطه رشت و در مجموعه میدان شهرداری این شهر واقع شده است.

این بنای تاریخی دارای یک برج ساعت است که در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی بر فراز عمارت نصب شد و در هر ساعت به تعداد عدد آن و ۳۰ دقیقه بعد یک زنگ می‌نواخت. به عنوان مثال در ساعت هفت، ۷ مرتبه و در ساعت ۷:۳۰ دقیقه یک بار صدای زنگ از این ساعت به گوش می‌رسید.

بر اساس آنچه در سایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: «این برج با بلندای ۲۴ متر در گذشته برای نگهبانی و کنترل اوضاع رشت مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین آتش‌سوزی‌های احتمالی در شهر از بالای آن به سادگی دیده می‌شد.

یک گروه موسیقی در شهرداری رشت نیز هر روز صبح موزیک زنده اجرا می‌کرد. اجرای موسیقی در جایگاه ویژه‌ای در داخل محوطه بود که به ساختمان موزیک معروف شده است.»

آسیب‌ها و مرمت‌های عمارت شهرداری رشت

در زلزله سال ۱۳۶۹ هجری شمسی برج ساعت و عمارت شهرداری آسیب فراوانی دید، اما تیمی به سرپرستی «روبرت واهانیان»، طی یک سال این مجموعه را بازسازی کردند.

این ساختمان تاریخی طی سال‌های اخیر هم به دلیل بارندگی، رطوبت شدید و نگهداری نکردن به شیوه اصولی در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود که طبق اعلام شهردار رشت، عملیات مرمت و بازسازی آن با هدف حفظ هویت اصیل عمارت شهرداری برای نسل‌های آینده و با رعایت کامل استاندارد‌های حفاظت از آثار تاریخی و بهره گیری از مصالح و روش‌های اصولی، شهریور ۱۴۰۱ هجری شمسی آغاز شد و تیر امسال به پایان رسید.

پیگیری تعیین تکلیف ساختمان ساعت رشت با نگاه بین‌المللی

بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری رشت، در دومین جلسه از سلسله جلسات برنامه‌ریزی جهت تعیین تکلیف و ساماندهی ساختمان تاریخی ساعت (عمارت بلدیه) رشت نیز با هدف تعیین کاربری نهایی عمارت تاریخی بلدیه، حاضران (رحیم شوقی شهردار رشت، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر، نادر حسینی عضو شورای اسلامی شهر، مهیار سماکچی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی، سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر، مدیران عامل سازمان‌های فرهنگی، عمران و سرمایه‌گذاری شهرداری و جمعی از اساتید دانشگاه گیلان، پژوهشگران و باستان‌شناسان) با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم تعیین تکلیف نهایی کاربری این بنای ارزشمند اتفاق نظر داشتند.

در این جلسه مقرر شد به منظور اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌تر و بهره‌مندی از نظرات تخصصی در سطح بین‌المللی، از گل‌ناز گل‌صباحی، نائب رئیس ایکوم (کمیته بین‌المللی موزه‌های جهان) که اصالتی رشتی دارد، برای حضور در جلسه آتی دعوت به عمل آید تا با ارائه دیدگاه‌های تخصصی او، روند تعیین کاربری عمارت تاریخی بلدیه با استاندارد‌های جهانی همسو شود.

بر اساس این گزارش، همچنین مقرر شد ضمن استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید دانشگاه گیلان، پژوهشگران و باستان شناسان، برنامه عملیاتی جامعی با زمان‌بندی مشخص برای ساماندهی و تعیین کاربری نهایی این بنای تاریخی تدوین و در جلسات آتی مطرح و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شود.

تبدیل کاربری عمارت شهرداری رشت به موزه

شهردار رشت نیز پیشتر از تبدیل ساختمان عمارت شهرداری این شهر به موزه مردم‌شناسی همزمان با صد سالگی این اثر تاریخی خبر داده و گفته بود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این ساختمان تاریخی پس از بهره برداری به موزه تبدیل و آیین بهره برداری از آن، همزمان با برگزاری جشن یکصدمین سالگرد ساختمان شهرداری رشت برگزار خواهد شد. درب این اثر تاریخی در آن روز، به روی عموم مردم و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی گشوده خواهد شد.

زمان برگزاری مراسم رسمی افتتاح ساختمان شهرداری رشت و جشن صد سالگی این بنای شاخص و تاریخی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.