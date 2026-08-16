سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی نوشت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد. کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد، بر کالا‌های این کشور تعرفه می‌بندد و حتی بر سر مسائل زیست‌محیطی نیز آنها را تهدید به مجازات می‌کند، اما پاسخ اتاوا تنها اطاعت است.

وی افزود: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در «جنگ غیرقانونی» آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، کانادا
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