نوزاد دوماهه‌ای که در پی یک سانحه رانندگی و پرتاب شدن به بیرون از خودرو با آسیب شدید به طحال طی یک جراحی حساس نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شامگاه یکشنبه بیان کرد: نوزاد دوماهه‌ای که در پی یک سانحه رانندگی و پرتاب شدن به بیرون از خودرو با آسیب شدید به طحال و خطر خونریزی داخلی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان منتقل شد، طی یک جراحی حساس نجات یافت.

کارن یحیایی افزود: نوزاد ۲ ماهه با وزن حدود ۶ کیلوگرم به دلیل حادثه رانندگی دچار پارگی طحال شده بود که خطر خونریزی داخلی و تهدید جدی برای جان کودک را به همراه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت حساس نوزاد، تیم درمانی بیمارستان کوثر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را برای کنترل آسیب و نجات جان نوزاد آغاز کرد.

وی اضافه کرد: نوزاد تحت عمل جراحی حساس باز شکم یا لاپاراتومی با هدف رسیدگی به آسیب داخلی و کنترل خونریزی قرار گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: عمل جراحی نجات نوزاد ۲ ماهه با همراهی دکتر امیرحسین آرمین‌فرد متخصص جراحی عمومی و دارای فوق‌تخصص جراحی بیماری‌های روده و ناحیه مقعد، با همراهی تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر بابک حسین‌زاده، متخصص بیهوشی، و پرسنل مجرب اتاق عمل انجام شد.

برچسب ها: خونریزی داخلی ، نجات کودک
خبرهای مرتبط
مامور پلیس ناجی کودک رامیانی شد
نجات کودک عراقی از مرگ توسط پزشک جهادی استان قم
نجات معجزه آسای کودک ۲ ساله از داخل چاه توسط آتش نشانان زاهدانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جراحی باز شکم برای نجات یک جان کوچک
آخرین اخبار
جراحی باز شکم برای نجات یک جان کوچک
مادر ۴۶ ساله شاهرودی صاحب هشتمین فرزند خود شد