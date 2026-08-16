باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شامگاه یکشنبه بیان کرد: نوزاد دوماهه‌ای که در پی یک سانحه رانندگی و پرتاب شدن به بیرون از خودرو با آسیب شدید به طحال و خطر خونریزی داخلی به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان منتقل شد، طی یک جراحی حساس نجات یافت.

کارن یحیایی افزود: نوزاد ۲ ماهه با وزن حدود ۶ کیلوگرم به دلیل حادثه رانندگی دچار پارگی طحال شده بود که خطر خونریزی داخلی و تهدید جدی برای جان کودک را به همراه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت حساس نوزاد، تیم درمانی بیمارستان کوثر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را برای کنترل آسیب و نجات جان نوزاد آغاز کرد.

وی اضافه کرد: نوزاد تحت عمل جراحی حساس باز شکم یا لاپاراتومی با هدف رسیدگی به آسیب داخلی و کنترل خونریزی قرار گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: عمل جراحی نجات نوزاد ۲ ماهه با همراهی دکتر امیرحسین آرمین‌فرد متخصص جراحی عمومی و دارای فوق‌تخصص جراحی بیماری‌های روده و ناحیه مقعد، با همراهی تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر بابک حسین‌زاده، متخصص بیهوشی، و پرسنل مجرب اتاق عمل انجام شد.