باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه برنامههای هشتم ربیعالاول؛ شهادت حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام و نهم ربیعالاول؛ سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه در آستان مقدس مسجد جمکران به این شرح است:
مراسم دعای توسل، سه شنبه ۲۷ مرداد با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری و قرائت دعای توسل توسط آقای ابوذر بیوکافی بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء برپاست.
پنجشنبه ۲۹ مرداد مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین عالی و مرثیهخوانی آقای سیدمجید بنی فاطمه برقرار خواهد بود.
از ساعت ۶ صبح جمعه ۳۰ مرداد مراسم دعای ندبه و عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین رفیعی و قرائت دعا توسط آقای عباس حیدرزاده برگزار میشود.
مراسم عزاداری در ظهر شهادت حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام بلافاصله بعد از نماز جماعت ظهر و عصر با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مرثیهخوانی آقای سید مهدی میرداماد برپا میشود.
ویژه برنامه سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه، جمعه ۳۰ مرداد بلافاصله بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء در شب نهم ربیع الاول با سخنرانی آیت الله میرباقری و مدیحهسرایی آقایان سید محمود علوی و محمد اسداللهی و اجرای آقای صابر خراسانی برگزار خواهد شد.
منبع: روابط عمومی مسجد مقدس جمکران