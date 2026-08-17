مسجد مقدس جمکران ویژه‌ برنامه‌های هشتم ربیع‌الاول؛ شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام و نهم ربیع‌الاول؛ سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌ برنامه‌های هشتم ربیع‌الاول؛ شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام و نهم ربیع‌الاول؛ سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه در آستان مقدس مسجد جمکران به این شرح است:

مراسم دعای توسل، سه شنبه ۲۷ مرداد با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری و قرائت دعای توسل توسط آقای ابوذر بیوکافی بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء برپاست.

پنجشنبه ۲۹ مرداد مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عالی و مرثیه‌خوانی آقای سیدمجید بنی فاطمه برقرار خواهد بود.

 از ساعت ۶ صبح جمعه ۳۰ مرداد مراسم دعای ندبه و عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی و قرائت دعا توسط آقای عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری در ظهر شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام بلافاصله بعد از نماز جماعت ظهر و عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مرثیه‌خوانی آقای سید مهدی میرداماد برپا می‌شود.

 ویژه‌ برنامه سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه، جمعه ۳۰ مرداد بلافاصله بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء در شب نهم ربیع الاول با سخنرانی آیت الله میرباقری و مدیحه‌سرایی آقایان سید محمود علوی و محمد اسداللهی و اجرای آقای صابر خراسانی برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی مسجد مقدس جمکران

برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، ربیع الاول
خبرهای مرتبط
جزئیات آیین‌های اربعین آقای شهید ایران در استان قم اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام ویژه برنامه‌های هشتم و نهم ربیع‌الاول در آستان مقدس مسجد جمکران
موج ۱۶۹ میدان‌داری حماسی قمی‌ها در دفاع از وطن +فیلم
هوای قم در وضعیت ناسالم / شهروندان توصیه های خودمراقبتی را رعایت کنند
محکومیت واحد آلاینده هوا در قم
جزئیات آیین‌های اربعین آقای شهید ایران در استان قم اعلام شد
بهره‌برداری از ۸۶ طرح در هفته دولت با سرمایه‌گذاری ۲۳ همت در قم
آخرین اخبار
اعلام ویژه برنامه‌های هشتم و نهم ربیع‌الاول در آستان مقدس مسجد جمکران
موج ۱۶۹ میدان‌داری حماسی قمی‌ها در دفاع از وطن +فیلم
هوای قم در وضعیت ناسالم / شهروندان توصیه های خودمراقبتی را رعایت کنند
محکومیت واحد آلاینده هوا در قم
بهره‌برداری از ۸۶ طرح در هفته دولت با سرمایه‌گذاری ۲۳ همت در قم
جزئیات آیین‌های اربعین آقای شهید ایران در استان قم اعلام شد