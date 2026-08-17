باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌ برنامه‌های هشتم ربیع‌الاول؛ شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام و نهم ربیع‌الاول؛ سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه در آستان مقدس مسجد جمکران به این شرح است:

مراسم دعای توسل، سه شنبه ۲۷ مرداد با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری و قرائت دعای توسل توسط آقای ابوذر بیوکافی بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء برپاست.

پنجشنبه ۲۹ مرداد مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عالی و مرثیه‌خوانی آقای سیدمجید بنی فاطمه برقرار خواهد بود.

از ساعت ۶ صبح جمعه ۳۰ مرداد مراسم دعای ندبه و عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی و قرائت دعا توسط آقای عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری در ظهر شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام بلافاصله بعد از نماز جماعت ظهر و عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مرثیه‌خوانی آقای سید مهدی میرداماد برپا می‌شود.

ویژه‌ برنامه سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه، جمعه ۳۰ مرداد بلافاصله بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء در شب نهم ربیع الاول با سخنرانی آیت الله میرباقری و مدیحه‌سرایی آقایان سید محمود علوی و محمد اسداللهی و اجرای آقای صابر خراسانی برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی مسجد مقدس جمکران