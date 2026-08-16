فرماندار شهرستان پاوه با تأیید مسمومیت تعدادی از شهروندان شهر مرزی باینگان گفت: علت این مسمومیت از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد الماسی فرماندار شهرستان پاوه گفت: از روز گذشته تاکنون تعدادی از شهروندان باینگان دچار علائم مسمومیت شده‌اند که موضوع از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه در حال بررسی است.

وی افزود: با توجه به مطرح شدن احتمال آلودگی آب به عنوان یکی از دلایل این مسمومیت، از روز گذشته منبع آب شهر باینگان قطع شده و آب آشامیدنی مورد نیاز مردم از طریق آبرسانی سیار تأمین می‌شود.

فرماندار پاوه با اشاره به تداوم برخی موارد مسمومیت پس از قطع منبع آب، گفت: این موضوع نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان علت مسمومیت را به آلودگی آب نسبت داد و احتمال دارد عوامل دیگری در بروز این موارد دخیل باشد.

الماسی ادامه داد: آب منبع تأمین آب شهر باینگان توسط عوامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه نمونه‌برداری و برای انجام آزمایش‌های لازم ارسال شده و نتایج نهایی آزمایش‌ها به محض مشخص شدن اعلام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری کنند و اطلاعات مربوط به این موضوع را از رسانه‌های رسمی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

فرماندار پاوه تأکید کرد: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است و در صورت مشخص شدن هرگونه آلودگی در منابع آب، بلافاصله نسبت به تأمین آب آشامیدنی سالم و تعیین منبع جایگزین اقدام خواهد شد.