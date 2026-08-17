صد و شصت و نهمین شب از حضور حماسی مردم قم در خیابان نشان دادند این ملت همچنان برابر تهدیدها سر فرود نخواهد آورد و تا آخرین نفس پای وطن ایستاده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هر شب در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر مملو از جمعیتی است که با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، فریاد لبیک یا خامنه‌ای سر می‌دهند. تجمعاتی که صحنه‌ای از بیعت با ولایت و دفاع از وطن در برابر تهدیدهای دشمنان است. مردم قم هر شب در میدان حاضر هستند و نشان داده‌اند که تبعیت از ولایت، خط قرمز آنان است.

در کنار شعارهای ولایی، دفاع از وطن و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا، یکی از محورهای اصلی این تجمعات است. مردم قم با این حضور مستمر، به دشمنان پیام می‌دهند که ملت ایران، با وجود همه سختی‌ها، در برابر تهدیدها سر فرود نخواهد آورد و تا آخرین نفس پای وطن و ارزش‌هایش ایستاده است.

در ادامه لحظاتی از حضور مقتدرانه را در تجمع امشب منطقه امامزاده ابراهیم قم؛ تقاطع خیابان شهید فهیمی ببنید.