مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکان خبر منتشر شده در تعدادی از رسانه‌ها مبنی بر پنج قلوزایی مادر ملکانی را تکذیب و اعلام کرد: این خبر فاقد هرگونه وجاهت قانونی و مستندات پزشکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هوشنگ شریفی با تأکید بر ضرورت دقت عمل رسانه‌ها در نقل اخبار، اظهار کرد: اطلاعات منتشر شده در برخی کانال‌ها و رسانه‌های غیررسمی در این خصوص، کاملاً خلاف واقع بوده و صحت ندارد.

وی افزود: سیستم‌های پایش سلامت و گزارش‌های رسمی مراکز درمانی، هیچ‌گونه موردی مبنی بر وقوع چنین رویدادی را ثبت نکرده‌اند.

شریفی از شهروندان و فعالان رسانه‌ای درخواست کرد تا پیش از بازنشر اخبار، از منابع رسمی و معتبر خبری استعلام کنند تا از انتشار شایعات و ایجاد نگرانی یا سرگرمی‌های بی‌مورد جلوگیری شود.

عصر امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مادر ملکانی امروز در بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی الزهرای تبریز طی زایمانی پنج فرزند پسر به دنیا آورده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تکذیب خبر ، پنج قلو
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