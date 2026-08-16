باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هوشنگ شریفی با تأکید بر ضرورت دقت عمل رسانهها در نقل اخبار، اظهار کرد: اطلاعات منتشر شده در برخی کانالها و رسانههای غیررسمی در این خصوص، کاملاً خلاف واقع بوده و صحت ندارد.
وی افزود: سیستمهای پایش سلامت و گزارشهای رسمی مراکز درمانی، هیچگونه موردی مبنی بر وقوع چنین رویدادی را ثبت نکردهاند.
شریفی از شهروندان و فعالان رسانهای درخواست کرد تا پیش از بازنشر اخبار، از منابع رسمی و معتبر خبری استعلام کنند تا از انتشار شایعات و ایجاد نگرانی یا سرگرمیهای بیمورد جلوگیری شود.
عصر امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مادر ملکانی امروز در بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی الزهرای تبریز طی زایمانی پنج فرزند پسر به دنیا آورده است.
منبع: ایرنا