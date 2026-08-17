بنابر گفته کارشناسان، با توجه به شرایط مساعد تولید محصولات پروتئینی، کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم که بر نوسان قیمت در بازار دامن بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که طی ماه های اخیر قیمت مرغ حتی کمتر از نرخ پیشنهادی در بازار عرضه می شد که این امر با ضرر و زیان تولید کننده همراه بود، از این رو پشتیبانی امور دام اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران کرده و از طرفی مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده است و در مقابل بازار گوشت قرمز به رغم‌ جمعیت مطلوب دام زنده و روند کاهشی قیمت دام، نرخ گوشت قرمز در بازار خرده فروشی نوساناتی داشته است که هر یک از فعالان بازار دلایلی برای این مطرح می کنند.

از ابتدای فصل گرما، فعالان بازار از افت تقاضا برای تخم‌مرغ خبر می‌دادند که کاهش مصرف خانوار، افت تقاضای برخی صنایع غذایی و هم‌زمانی تابستان با تعطیلی مدارس باعث شد مصرف تخم‌مرغ کاهش یابد، درحالیکه تولید واحدهای مرغداری همچنان ادامه داشت. در واقع، گرما به‌خودی‌خود عامل ارزان‌شدن تخم‌مرغ نبود؛ کاهش تقاضا در فصل گرم، همراه با محدودیت نگهداری این محصول فسادپذیر، موجب شد مازاد تولید با سرعت بیشتری وارد بازار شود و قیمت درب مرغداری سقوط کند که با تولک بری گله ها و کاهش تولید، قیمت معتدل شد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت:چالش‌ها و تنش‌هایی که دولت طی ۱۴ ماه گذشته با آنها مواجه بود، امنیت غذایی کشور به خطر نیفتاد و کمبود هیچ کالایی در هیچ نقطه‌ای از کشور، حتی برای یک ساعت، رخ نداد.

وی افزود: این موضوع را می‌توان خلاصه‌ای از عملکرد، دوام و انسجام مجموعه تأمین امنیت غذایی کشور دانست. تلاش مدیران، دست‌اندرکاران، تولیدکنندگان، کشاورزان و تمام فعالان زنجیره تولید و تأمین موجب شد تنش‌ها و چالش‌های موجود نتواند به این زنجیره آسیب وارد کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در جریان جنگ گفت: پیش‌بینی کرده بودند ایران تا پایان هفته سوم در حوزه امنیت غذایی دچار فروپاشی شود و پس از آن اتفاقات دیگری رخ دهد. برخی نیز به تحقق این پیش‌بینی‌ها امید بسته بودند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. با این حال، نباید مغرور شویم؛ وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، بیش از هر عامل دیگری لطف خداوند دیده می‌شود که ما را از این شرایط دشوار عبور داد.

کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم

سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: علی رغم کاهش واردات گوشت از ابتدای سال، امکان تامین از منابع داخل وجود داشت به طوریکه کمبودی در توزیع وجود نداشت.

به گفته وی،در حال حاضر مشکلی در تامین گوشت نداریم و در صورت عدم‌ تخصیص ارز به واردات، امکان رقابت با گوشت با کیفیت داخلی وجود ندارد.

مقدسی ادامه داد: با گذشت ۵ ماه از سال و کاهش واردات نسبت به سال قبل، مشکلی در امر تامین نیاز بازار رخ نداده است چراکه با توجه به جمعیت دامی کشور علاوه بر امکان تامین نیاز کشور، پتانسیل صادرات وجود دارد.

وی با اشاره به روند کاهشی قیمت دام زنده گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوساله زنده از ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار تومان به ۵۳۰ تا ۵۴۰ هزار تومان کاهش یافته است، درحالیکه قیمت گوشت برای مصرف کننده تغییری نداشته است. گفتنی است با توجه به قیمت گوساله زنده، قیمت گوشت برای مصرف کننده نباید بالاتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که متاسفانه ۲ میلیون و بالاتر عرضه می شود.

قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۶۰ هزار تومان رسید

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال‌ حاضر قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۲ کیلویی، حدود ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار تومان است و حتی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌شود. این در حالی است که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مقطعی تا حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود.

به گفته وی، پس از آزادسازی بازار و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تولیدکنندگان طی ماه های گذشته زیان سنگینی متحمل شدند و در بسیاری از مقاطع، محصول خود را تنها با قیمتی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده به فروش رساندند.

کاشانی ادامه داد: تا سال گذشته، برنامه‌ریزی در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار تخم‌مرغ در اختیار اتحادیه بود، اما امسال وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تمام اختیارات واگذارشده را دوباره در اختیار بگیرد و برنامه‌ریزی تولید، صادرات و واردات را مستقیم انجام دهد. با این‌حال، تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته همچنان با زیان گسترده‌ای مواجه بودند.

رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره قیمت‌های فعلی بازار توضیح داد: در سه هفته گذشته، قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری بین ۲۲۰ تا ۲۲۵ هزار تومان متغیر بود، درحالیکه نرخ ارشادی وزارت جهاد کشاورزی ۲۳۵ هزار تومان اعلام شد و بر اساس محاسبات اتحادیه، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلو تخم‌مرغ حدود ۲۶۸ هزار تومان است.

وی ادامه داد: با احتساب حدود ۲۳ درصد هزینه‌های مربوط به انتقال و توزیع محصول از مرغداری تا بازار مصرف، قیمت نهایی باید متناسب با هزینه‌های زنجیره تعیین شود. قیمت کنونی یک شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی، بسته به وزن دقیق، حدود ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار تومان است.

پتانسیل تولید بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد

اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: در بازارهای صادراتی عراق و افغانستان، رقیب ما ترکیه این بازارها را اشغال کرده بود که برای ورود به این بازارها و بازاریابی و عدم حمایت دولت پروسه طولانی شد.

به گفته وی، صادرکنندگان تا زمان شناسایی بازارهای هدف و توافق برای فراهم کردن زمینه صادرات، تاکنون محموله ای صادر نشده، هرچند زمینه ها فراهم شده است.

اسداله نژاد ادامه داد: اولین محموله های صادراتی از اوایل هفته آینده به کشور عراق صادر می شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به راهکارهای استمرار صادرات مرغ بیان کرد: استمرار صادرات نیاز به پایداری سیاست صادراتی دارد که تجربه کشور نشان داده دولت در بحث صادرات، شرایط روز بازار را نگاه می کند و توجهی به توافق و هماهنگی تجار ایران و بازارهای هدف ندارد. از این رو استمرار صادرات بسته به اتخاذ تصمیمات دولت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش سرانه مصرف به ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال و زیرساخت های کنونی صنعت مرغداری، پتانسیل تولید بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف، امکان تولید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز کشور وجود دارد و تنها تولیدکننده بدلیل عدم‌ اعتماد به سیاست های صادراتی دولت، عملا مرغدار از تمامی ظرفیت تولید استفاده نمی کند، درحالیکه اگر دولت اختیارات لازم را بدهد که در صورت تامین نیاز بازار، باب صادرات باز است و از طرفی دخالت های خود را کم کند و امور را به تشکل ها واگذار کند، این امر به نفع تولید است.

اشاره به هوشمندسازی زنجیره تامین، تولید و توزیع مرغ کشور بیان کرد: هوشمندسازی زنجیره به دولت، صنعت و مصرف کننده کمک خواهد کرد و با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری وظایف و تکالیف به بخش خصوصی امیدواریم این امر اجرایی و دستورات لازم در این خصوص صادر شود.

اسداله نژاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مرداد به ۱۳۷ میلیون قطعه برسد، البته بررسی ها و تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه با احتساب سرانه مصرف فعلی مرغ کفایت می کند.