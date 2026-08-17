کردستان آماده برگزاری اربعین قائد شهید امت/برگزاری چهارمین مهمانی «امت احمد»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی، در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت یادگار امام خمینی است که با نگاه هوشمندانه ایشان، تفاوت در روایت‌های مربوط به میلاد پیامبر اکرم از یک موضوع اختلافی به فرصتی برای وحدت و همگرایی مسلمانان تبدیل شد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ این دغدغه وجود داشت که در برنامه‌های هفته وحدت، مردم تنها مخاطب نباشند، بلکه خودشان نقش اصلی را در برگزاری برنامه‌ها بر عهده بگیرند؛ بر همین اساس ایده مهمانی امت احمد شکل گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: نخستین دوره مهمانی امت احمد در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و امسال چهارمین دوره این برنامه را برگزار می‌کنیم. تلاش ما در این سال‌ها این بوده که رنگ و بوی مردمی برنامه هر سال بیشتر شود.

رازیانی گفت: سال گذشته حدود ۹۰ درصد غرفه‌های مسیر میدان آزادی تا میدان انقلاب و محدوده میدان انقلاب توسط گروه‌های مردمی اداره شد و امسال نیز بنا داریم بخش بیشتری از امور را به مردم واگذار کنیم و دستگاه‌ها بیشتر در نقش پشتیبان حضور داشته باشند.

وی با اشاره به استقبال استان‌های مختلف کشور از این برنامه بیان کرد: امسال تاکنون از ۹ استان از جمله تهران، البرز، همدان و فارس درخواست‌هایی برای حضور و برپایی غرفه در مهمانی امت احمد دریافت کرده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: سال گذشته این برنامه علاوه بر حضور گسترده مردم استان، میزبان مهمانانی از نقاط مختلف کشور و حتی تعدادی گردشگر غیرایرانی بود و برخی تورهای گردشگری نیز مهمانی امت احمد را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردند.

رازیانی با بیان اینکه مهمانی امت احمد از مرزهای کردستان فراتر رفته است، گفت: سال گذشته این برنامه برای نخستین‌بار با همین عنوان و نشان در ۲۳ استان دیگر کشور نیز برگزار شد و امسال نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری آن در استان‌های دیگر و حتی برخی کشورهای اسلامی در حال انجام است.

وی یکی از نیازهای مهم امسال را حمایت از گروه‌های مردمی عنوان کرد و افزود: بسیاری از گروه‌هایی که سال‌های گذشته پای کار بودند، امسال نیازمند پشتیبانی دستگاه‌های مختلف هستند و از مجموعه‌هایی که ظرفیت دارند درخواست می‌کنیم حمایت از چند غرفه مردمی را برعهده بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای میدان حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ غرفه است، اما تاکنون ۱۹۰ گروه برای غرفه‌داری ثبت‌نام کرده‌اند و گروه‌های مختلفی نیز برای اجرای برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

رازیانی ادامه داد: نزدیک به ۴۰۰ نفر نیز برای فعالیت در بخش‌های خدماتی، انتظامات و امور اجرایی ثبت‌نام کرده‌اند که این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردمی برای برگزاری این رویداد است.

وی با اشاره به حضور گروه‌هایی از شهرستان‌های مختلف استان گفت: یکی از نیازهای ما تأمین اسکان مهمانانی است که از شهرهایی مانند بانه و مریوان برای غرفه‌داری و اجرای برنامه به سنندج می‌آیند و از مجموعه‌هایی که ظرفیت اسکان دارند درخواست می‌کنیم در روزهای پنجشنبه و جمعه، پنجم و ششم شهریور، همکاری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین از تدارک برنامه‌های متنوع برای گروه‌های مختلف سنی خبر داد و اظهار کرد: تلاش شده است برای کودکان، نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به برنامه‌های سنتی و آیینی، بخش‌های متنوعی در نظر گرفته شود.

رازیانی گفت: مولودی‌خوانی، دف‌نوازی، اجرای گروه‌های سرود، برنامه‌های هنری، برنامه‌های ویژه کودکان و اجرای حرکات نمایشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مهمانی امت احمد است.

وی افزود: در بخش هنری حضور علیرضا خمسه و ارجمند قطعی شده و برای اجرای برنامه نیز از حامد سلطانی دعوت شده است. همچنین احسان مهدی به همراه گروه فرشاد حسن‌پور و عروسک ململ در بخش کودک حضور خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از اعلام آمادگی حدود ۵۰ گروه سرود از سراسر استان خبر داد و گفت: برای گروه‌های کودک و نوجوان نیز یک استیج اختصاصی در نظر گرفته شده است و تعدادی از گروه‌های توانمند استان در بخش اصلی برنامه به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

رازیانی تأکید کرد: مهمانی امت احمد یک برنامه متعلق به مردم است و هدف اصلی آن ایجاد فضایی برای ابراز محبت و ارادت مردم به پیامبر اکرم و تقویت وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان هم از برگزاری اجتماع اربعین قائد شهید امت در سنندج خبر داد و گفت: این برنامه فرداشب در میدان آزادی سنندج برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و هفته وحدت اظهار کرد:بیش از سه هزار برنامه به مناسبت هفته وحدت در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی درباره اربعین رهبر شهید انقلاب افزود: اربعین در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و این مناسبت می‌تواند فرصتی برای تبیین اندیشه‌ها، آرمان‌ها و مسیر قائد شهید امت باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلئعات اسلامی کردستان، ادامه داد: مهم‌تر از نام و شخصیت قائد شهید امت، راه و مکتب ایشان است و اربعین این شهید بزرگوار می‌تواند زمینه‌ای برای تبیین این مسیر و انتقال آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های جدید باشد.

حجت‌الاسلام سادات ورباره برنامه‌های هفته وحدت افزود: برنامه‌های مختلف فرهنگی، قرآنی، تبیینی و مردمی در این ایام برگزار خواهد شد که جشن امت احمد، جشنواره شمس قریشی و کنفرانس وحدت از جمله برنامه‌های شاخص هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان تأکید کرد: وحدت در کردستان یک وحدت واقعی، معقول و منطقی است که بر محور قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام، توحید و محبت به خاندان پیامبر شکل گرفته است.

او خاطرنشان کرد: جلوه‌های این وحدت را در مناسبت‌های مختلف از جمله مراسم اربعین حسینی شاهد بودیم و امیدواریم امسال نیز با برگزاری برنامه‌های متنوع، شاهد هفته وحدتی متفاوت و اثرگذار در استان کردستان باشیم.