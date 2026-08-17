ملی‌پوشان کشتی پهلوانی با کسب ۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز، در رقابت‌های ترکیه به مقام دوم رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۳۵ کشور در شهر آنکارا (پایتخت ترکیه) برگزار شده بود ملی پوشان کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲مدال برنز و با مجموع ۷۲ امتیاز نایب قهرمان این دوره از رقابت‌ها شدند.

ترکیه تیم میزبان مسابقات هم با ۸۵ امتیاز قهرمان شد و آذربایجان هم با ۴۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

در این دوره از رقابت‌ها برای کشورمان ۹ کشتی گیر در ۹ وزن این رقابت‌ها شرکت کرده بودند که نتایج به دست آمده به این شرح می‌باشد.

۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی مدال طلا

۶۰ کیلوگرم: سجاد صالح پور مدال نقره

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی مدال برنز

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی مدال برنز

۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار مدال، مقام هفتم

۸۰ کیلوگرم: علی غلامی مدال طلا

۸۵ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی مدال طلا

۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی مدال نقره

مثبت ۹۰ کیلوگرم: احمد میرزاپور مدال، مقام پنجم

مربیان: نادر صدیقی، محمدرضا صفری

سرپرست: دکتر فرهاد نفرزاده

برچسب ها: کشتی پهلوانی ، کشتی
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