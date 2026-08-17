باشگاه خبرنگاران جوان - در این دوره از رقابتها که با حضور ۳۵ کشور در شهر آنکارا (پایتخت ترکیه) برگزار شده بود ملی پوشان کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲مدال برنز و با مجموع ۷۲ امتیاز نایب قهرمان این دوره از رقابتها شدند.
ترکیه تیم میزبان مسابقات هم با ۸۵ امتیاز قهرمان شد و آذربایجان هم با ۴۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.
در این دوره از رقابتها برای کشورمان ۹ کشتی گیر در ۹ وزن این رقابتها شرکت کرده بودند که نتایج به دست آمده به این شرح میباشد.
۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی مدال طلا
۶۰ کیلوگرم: سجاد صالح پور مدال نقره
۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی مدال برنز
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی مدال برنز
۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار مدال، مقام هفتم
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی مدال طلا
۸۵ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی مدال طلا
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی مدال نقره
مثبت ۹۰ کیلوگرم: احمد میرزاپور مدال، مقام پنجم
مربیان: نادر صدیقی، محمدرضا صفری
سرپرست: دکتر فرهاد نفرزاده