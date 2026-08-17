باشگاه خبرنگاران جوان؛فرزانه انصاری در نشست با رئیس مرکز تحقیقات بتن، با بیان اینکه کیفیت تولیدات باید از ابتدای فرایند تا انتها بررسی شود، ایجاد نشان کیفی مبتنی بر رتبه‌بندی واحدهای تولیدی را ضروری دانست.

وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی سازمان در پایش تمامی آزمایشگاه‌های کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های علمی و فنی در بازرسی‌ها، برگزاری آزمون‌های مهارت، ارزیابی صلاحیت تجهیزات و کالیبراسیون تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تشکیل کارگروه بتن با محوریت پژوهشگاه استاندارد و عضویت تشکل‌ها و انجمن‌های این صنف برای شناسایی چالش‌ها، نیازها و راهکارهای توسعه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضروری است.

در ادامه این نشست، انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، با اشاره به بازنگری در ساختار دفتر تخصصی ساختمان و جداسازی آن از صنایع فلزی، این اقدام را گامی در جهت تمرکز ویژه بر کیفیت مصالح ساختمانی عنوان کرد.

وی با ارائه گزارشی از روند بهبود شاخص‌های کیفی، از افزایش نرخ انطباق آزمون‌های افزودنی‌های بتن از 80 درصد در سال 1401 به 87 درصد خبر داد و از تمامی آزمایشگاه‌های همکار و پژوهشگاه‌ها خواست با رویکردی علمی و پژوهشی، علل عدم انطباق‌ها را به‌طور دقیق ریشه‌یابی کنند تا برنامه‌ریزی‌های کلان سازمان بر پایه نتایج تحلیلی استوار شود.

مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن نیز در این دیدار، به بیان گزارشی از سه دهه فعالیت تخصصی، تدوین بیش از 70 استاندارد، حضور فعال نمایندگان ایران در کمیته فنی بین‌المللی TC71 و مشارکت در ارزیابی پروژه‌های کلان زیرساختی کشور در این مرکز پرداخت.

مصطفی احمدوند ضمن تشریح ظرفیت‌های فنی این مجموعه در حوزه داوری اختراعات و توسعه فناوری‌های نوظهور، از جمله بتن کم‌کربن، خواستار حمایت سازمان ملی استاندارد از فعالیت‌های پژوهشی این مرکز شد.

مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن همچنین بر ضرورت تداوم همکاری‌ها و به‌روزرسانی و تمدید تفاهم‌نامه پیشین این مرکز با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد.