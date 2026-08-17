باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مهمترین محورهای سفر خود به عراق را تشریح کرد و گفت: حفظ و افزایش حجم تجارت میان دو کشور، پیگیری مطالبات ایران از دولت و بانکهای عراقی و بررسی مسائل پولی و بانکی، از مهمترین اهداف این سفر است.
او با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزود: در چارچوب سیاست تجاری دولت برای گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، حفظ و افزایش حجم تجارت میان ایران و عراق در دستور کار قرار دارد. پیش از جنگ، حجم صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که بخش قابل توجهی از آن توسط بخش خصوصی انجام میشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین پیگیری مطالبات ایران از دولت و بانکهای عراق را از دیگر محورهای این سفر عنوان کرد.
او با اشاره به کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور گفت: تشکیل و فعالسازی این کمیسیون در بغداد نیز در دستور کار قرار دارد و نماینده طرف ایرانی در کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری نشست با فعالان اقتصادی ایرانی در عراق خبر داد و گفت: در این نشست تلاش خواهد شد موانع فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در دو کشور بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شود. همچنین این مسائل در جلسات با مقامات اقتصادی عراق مطرح خواهد شد و توضیحات لازم درباره مشکلات موجود به رئیسجمهور و وزرای کشورمان ارائه میشود تا برای رفع آنها پیگیریهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: رایزنی با مقامات اقتصادی دولت عراق، بهویژه وزیر تجارت این کشور، درباره مسائل پولی، بانکی و تجاری نیز از دیگر برنامههای این سفر است. اهمیت دیدار با وزیر تجارت عراق از این جهت است که وی ریاست کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور را بر عهده دارد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دیدار با نخستوزیر، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی عراق و طرح مسائل و موضوعات پولی و بانکی میان دو کشور نیز در برنامه این سفر قرار دارد.