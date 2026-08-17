همتی گفت: در چارچوب سیاست تجاری دولت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه، افزایش حجم تجارت میان ایران و عراق در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مهم‌ترین محور‌های سفر خود به عراق را تشریح کرد و گفت: حفظ و افزایش حجم تجارت میان دو کشور، پیگیری مطالبات ایران از دولت و بانک‌های عراقی و بررسی مسائل پولی و بانکی، از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

او با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه افزود: در چارچوب سیاست تجاری دولت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه، حفظ و افزایش حجم تجارت میان ایران و عراق در دستور کار قرار دارد. پیش از جنگ، حجم صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که بخش قابل توجهی از آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین پیگیری مطالبات ایران از دولت و بانک‌های عراق را از دیگر محور‌های این سفر عنوان کرد.

او با اشاره به کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور گفت: تشکیل و فعال‌سازی این کمیسیون در بغداد نیز در دستور کار قرار دارد و نماینده طرف ایرانی در کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری نشست با فعالان اقتصادی ایرانی در عراق خبر داد و گفت: در این نشست تلاش خواهد شد موانع فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در دو کشور بررسی و برای رفع آنها راهکار‌هایی ارائه شود. همچنین این مسائل در جلسات با مقامات اقتصادی عراق مطرح خواهد شد و توضیحات لازم درباره مشکلات موجود به رئیس‌جمهور و وزرای کشورمان ارائه می‌شود تا برای رفع آنها پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: رایزنی با مقامات اقتصادی دولت عراق، به‌ویژه وزیر تجارت این کشور، درباره مسائل پولی، بانکی و تجاری نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است. اهمیت دیدار با وزیر تجارت عراق از این جهت است که وی ریاست کمیسیون مشترک تجارت میان دو کشور را بر عهده دارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دیدار با نخست‌وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی عراق و طرح مسائل و موضوعات پولی و بانکی میان دو کشور نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

برچسب ها: رئیس بانک مرکزی ، ایران و عراق
خبرهای مرتبط
رایزنی رئیس کل بانک مرکزی ایران با وزیر تجارت عراق
دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با رئیس بانک توسعه نوین بریکس
آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور
رکود در بازار مسکن تهران ادامه دارد/ میانگین قیمت مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد
قطعی برق یک ماهه برای واحد‌های صنعتی دارای ماینر/ پایان خاموشی‌ها چه زمانی خواهد بود؟
تمهیدات ویژه برای تأمین برق حوزه‌های کنکور
دستاورد‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ گامی مؤثر برای صیانت از منابع آبی
پایان قرارداد اجاره، مجوز تخلیه نیست/ تمدید یک‌ساله با سقف افزایش ۲۵ درصدی چقدر رعایت می‌شود؟
پیش فروش بلیت قطارهای شهریور آغاز شد
سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلو رسید/تولید شیر خام چقدر است؟
تخصیص هزار میلیارد تومان از اعتبارات رفع تنش آبی به جامعه عشایری
مراودات دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس همچنان برقرار است
آخرین اخبار
بانک‌ها اجازه دریافت کارمزد خارج از نرخ‌های مصوب را ندارند
در بازار محصولات پروتئینی چه می‌گذرد؟ / ایران در تولید محصولات پروتئینی خوداتکاست
رفع موانع حقوقی مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت
رئیس کل بانک مرکزی محور‌های سفر به عراق را تشریح کرد
بهبود روند شاخص‌های کیفی بتن به ۸۷ درصد
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
مراودات دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس همچنان برقرار است
تخصیص هزار میلیارد تومان از اعتبارات رفع تنش آبی به جامعه عشایری
سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلو رسید/تولید شیر خام چقدر است؟
پیش فروش بلیت قطارهای شهریور آغاز شد
پایان قرارداد اجاره، مجوز تخلیه نیست/ تمدید یک‌ساله با سقف افزایش ۲۵ درصدی چقدر رعایت می‌شود؟
قطعی برق یک ماهه برای واحد‌های صنعتی دارای ماینر/ پایان خاموشی‌ها چه زمانی خواهد بود؟
رکود در بازار مسکن تهران ادامه دارد/ میانگین قیمت مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد
تمهیدات ویژه برای تأمین برق حوزه‌های کنکور
دستاورد‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ گامی مؤثر برای صیانت از منابع آبی
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور
واردات دام سبک از ارمنستان بررسی شد
ایران و بلاروس در تامین کودهای کشاورزی رایزنی کردند
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران/ بارش باران در بخش‌هایی از شمال کشور
یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
رایزنی رئیس کل بانک مرکزی ایران با وزیر تجارت عراق
یکصد و پنجاه و سومین حراج شمش طلا ۲۷ مردادماه برگزار می شود
پالایشگاه‌ها با حداکثر ظرفیت در حال تولید هستند +فیلم
وزارت صمت مخالف خصوصی‌سازی نیست/ بیشترین سهم واگذاری‌ها متعلق به این وزارتخانه است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ مرداد
توسعه صنعت برق متوقف نمی‌شود/ لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان
بخش خصوصی در جنگ و نبرد هرمز تولید را متوقف نکرد
اختیارات کامل به استان‌ها تفویض شده است/ انحراف ۵۰ درصدی از تعهدات مسکن پذیرفتنی نیست
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور از طریق تخصیص وام اشتغال مدد جویان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵