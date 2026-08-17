آتش سوزی گسترده در چندین نقطه از منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان، خسارات فراوانی به پوشش گیاهی و طبیعت این منطقه وارد کرد و پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر، تا حد زیادی تحت کنترل درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره محیط زیست سروآباد، گفت: این حریق در چندین نقطه از منطقه حفاظت شده شعله ور شد و خسارات قابل توجهی به پوشش گیاهی و عرصه‌های طبیعی وارد کرد.

عطااله صادقی افزود: پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر و حضور میدانی محیط بانان، همکاران منابع طبیعی و تعدادی از اهالی و همیاران محیط زیست منطقه سلین و روستا‌های اطراف، سرانجام این آتشسوزی تا حد زیادی مهار و تحت کنترل درآمد.

وی تصریح کرد: با وجود مهار نسبی حریق، این آتش سوزی هنوز بهطور صددرصد کنترل نشده و محیطبانان، آتشنشانان، همکاران منابع طبیعی و تعدادی از اهالی همچنان در محل حضور دارند تا از شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

صادقی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در مهار این حریق، خاطرنشان کرد: حضور و همکاری مردم محلی در کنار نیرو‌های امدادی و حفاظتی، نقش مهمی در کنترل و مهار این آتش سوزی ایفا کرد.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست کردستان