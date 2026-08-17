باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با اعلام تعرفه‌های جدید خدمات بانکی، بانک‌ها موظف هستند مبالغ دریافتی از مشتریان را مطابق نرخ‌های تعیین‌شده دریافت کنند و نمی‌توانند برای خدمات ارائه‌شده، هزینه‌ای بیشتر از مبالغ پیش‌بینی‌شده در تعرفه‌ها مطالبه کنند.

بر این اساس، اگر خدمتی در فهرست خدمات مشمول کارمزد قرار گرفته باشد، مبلغ آن باید براساس نرخ مصوب محاسبه شود. همچنین بانک‌ها مجاز نیستند با تعریف عنوان یا هزینه‌ای جدید، مبلغ جداگانه‌ای از مشتری دریافت کنند؛ مگر آنکه این هزینه در چارچوب مقررات بانک مرکزی پیش‌بینی و ابلاغ شده باشد.

این ضوابط شامل خدمات بانکی الکترونیکی نیز می‌شود و دریافت وجه اضافی برای این خدمات خارج از نرخ‌های اعلام‌شده، مجاز نخواهد بود؛ به این ترتیب، هر مبلغی که بانک بابت ارائه خدمات از مشتری دریافت می‌کند باید مستند به نرخ‌های رسمی و مقررات ابلاغی باشد.

بنابراین، با اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، مشتریان می‌توانند مبالغ پرداختی بابت خدمات بانکی را با نرخ‌های اعلام‌شده مقایسه کنند و بانک‌ها نیز موظفند دریافت کارمزد را در همان چارچوب تعیین‌شده انجام دهند.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی نیز حاکی از این است که در صورت بروز تخلف با بانک متخلف برخورد صورت خواهد گرفت.