مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران، اقدامات انجام‌شده در حوزه آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازسازی را از عوامل مؤثر در عملکرد موفق این منطقه در شرایط بحرانی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرم گودرزی مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های آمادگی و برگزاری منظم مانور‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، زمینه‌ساز آمادگی مطلوب منطقه ۵ عملیات انتقال گاز برای مواجهه با شرایط بحرانی و جنگی بوده است.

گودرزی که در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های تابع وزارت نفت در استان فارس سخن می‌گفت، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مانور‌های متعدد در فاز‌های آمادگی و پیشگیری موجب شد منطقه ۵ عملیات انتقال گاز در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین شرایط خاص ماه رمضان، با آمادگی و انسجام بیشتری به وظایف خود عمل کند و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فاز مقابله تصریح کرد: در پی آسیب‌های واردشده به برخی مراکز بهره‌برداری، اقدامات لازم به‌صورت به‌موقع و هدفمند انجام شد و تیم‌های عملیاتی منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، فرآیند مقابله و کنترل شرایط را با سرعت و دقت دنبال کردند.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز همچنین با اشاره به مرحله بازسازی و بازگرداندن مراکز آسیب‌دیده به شرایط عملیاتی گفت: در حوزه بازسازی نیز اقدامات مؤثری انجام شده و روند بازسازی با جدیت در حال پیگیری است؛ که ضمن ارائه خدمات انشاالله تا قبل از شروع فصل سرد سال و شروع بارندگی، تکمیل کامل فرآیند بازسازی، دو مرکز بهره‌برداری خطوط لوله این منطقه انجام و شرایط زیرساختی قبل از جنگ بر این مراکز حاکم خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: تجربه شرایط بحرانی اخیر نشان داد سرمایه‌گذاری بر آمادگی، پیشگیری، آموزش، برگزاری مانور‌ها و تقویت هماهنگی بین واحد‌های عملیاتی، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری و استمرار انتقال گاز در شرایط خاص است.

این نشست با حضور مدیر HSE و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، مدیران صنعت نفت و گاز استان فارس و جانشین مدیرکل مدیریت بحران استان فارس و به میزبانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد و در آن آخرین اقدامات و تجربیات دستگاه‌های تابعه وزارت نفت در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

صرفه‌جویی ۵ میلیارد ریالی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز با اجرای پروژه ایمن‌سازی خط لوله

کارشناسان متخصص منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران با اجرای پروژه احداث دیوار حائل سنگی در مسیر یکی از خطوط لوله واقع در رودخانه‌ای در استان فارس، ضمن ارتقای ایمنی و پایداری خط انتقال، با اتکا به توانمندی‌های داخلی ۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی محقق کردند.

گودرزی گفت: در پی آب‌بردگی‌های مکرر بستر رودخانه، نمایان شدن بخشی از خط لوله و افزایش احتمال آسیب و شکستگی، پروژه احداث دیوار حائل سنگی با هدف تثبیت بستر رودخانه، حفاظت از خط لوله و افزایش ضریب ایمنی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: با توجه به ضرورت اجرای سریع پروژه و زمان‌بر بودن فرآیند پیمان‌سپاری، عملیات اجرایی با استفاده از ماشین‌آلات، تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی متخصص منطقه و بهره‌گیری از راهکار‌های فنی و مهندسی، توسط یکی از مراکز بهره‌برداری خطوط لوله منطقه پنج انجام شد و پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسید.

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد بستری ایمن و پایدار برای تداوم انتقال گاز، از بروز خسارات احتمالی ناشی از فرسایش بستر رودخانه جلوگیری کرده و نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های ملی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز کشور دارد.

گودرزی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های داخلی منطقه تصریح کرد: این پروژه بدون استفاده از پیمانکار و با اتکا به توان فنی و تخصصی کارکنان منطقه اجرا شد که در مقایسه با اجرای آن از سوی بخش خصوصی، ۵ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشت و بار دیگر توانمندی نیرو‌های متخصص منطقه پنج عملیات انتقال گاز را در اجرای پروژه‌های زیرساختی به اثبات رساند.

او در پایان از تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل دانش، تجربه، روحیه جهادی و تلاش کارکنان منطقه پنج عملیات انتقال گاز در مسیر حفظ و ارتقای پایداری شبکه انتقال گاز کشور است.

برچسب ها: عملیات انتقال گاز ، فصل سرما ، صرفه جویی
خبرهای مرتبط
افزایش پایداری در منطقه چهار عملیات انتقال گاز
انتقال بیش از ۲۹ میلیارد مترمکعب گاز در منطقه چهار شرکت انتقال گاز
بهره برداری از سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات گاز مرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف ۶۲۳ ماینر و جمع‌آوری ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در شیراز
شیراز میزبان رویداد ملی «نسل امید» در ۳ بخش هنری و ادبی
تکمیل بازسازی مراکز آسیبدیده انتقال گاز فارس پیش از فصل سرما/صرفه‌جویی ۵ میلیارد ریالی
آخرین اخبار
تکمیل بازسازی مراکز آسیبدیده انتقال گاز فارس پیش از فصل سرما/صرفه‌جویی ۵ میلیارد ریالی
شیراز میزبان رویداد ملی «نسل امید» در ۳ بخش هنری و ادبی
کشف ۶۲۳ ماینر و جمع‌آوری ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در شیراز
ضربه پلیس به قانون شکنان در فارس
شبح پارکینگ‌ها و دکه ها؛ مردی که حساب شهروندان را خالی می‌کرد، دستگیر شد
جمعیت صدرا از ۱۰ هزار به ۲۴۰ هزار نفر رسید
رویای قاچاقچی سلاح در نی ریز نقش بر آب شد
چنگال سوداگران بر زمین‌های بکر؛ زمین خواران به دام قانون افتادند
شیراز ظرفیت پیوند هنر، دین و حماسه را دارد
اجرای نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی در راه و شهرسازی فارس
تکمیل بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی؛ مطالبه جامعه کارگری از وزیر در سفر هفته دولت
دستور فوری استاندار فارس برای تسریع در روند ثبت ملی بافت تاریخی کازرون
طرح تشویقی کاهش مصرف برق تا پایان شهریور ادامه دارد
فاز‌های ۲ و ۳ ابرپروژه بزرگراه شهید رئیسی در حال احداث است
طلای نرم پارس؛ بوی شیرین زردآلو در باغ‌ها
احتمال افزایش خاموشی‌ها در شیراز/ دعوت برق شیراز از مشترکان برای مدیریت مصرف
جزئیات رسیدگی به پرونده‌های اصلاحات ارضی در فارس
موضوع خانواده باید به گفت‌وگویی جدی در جامعه تبدیل شود
شهر آبی شیراز با امکانات به‌روز آماده بهره‌برداری می‌شود
شایعه ربودن کودکان در فیروزآباد تکذیب شد
دانشگاه‌های فارس به میدان حل مسائل استان دعوت شدند
هوش مصنوعی باید زمان مداخله در پیشگیری از جرم را به عقب‌تر ببرد
فارس با پلاک‌کوبی یک میلیون و ۱۷۰ هزار رأس دام صدرنشین کشور شد
۳ فوتی و ۶ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
طرح نوین ساماندهی دستفروشان شیراز با پیوست ترافیکی اجرا می‌شود
تشکیل پرونده ۵۰۳ میلیارد ریالی برای محتکران کالا در فارس
«شهریار»؛ گام شهرداری شیراز در مسیر تحول دیجیتال خدمات شهری
انفجار کنترل‌شده در معدن سیمان فارس/شهروندان نگران نباشند
بهبود بارندگی، تأمین آب جنوب و شرق فارس را پایدارتر کرد
آبرسانی آبفای فارس به ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن/ قرارداد ۳.۸ همتی واگذاری پساب به صنعت