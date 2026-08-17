باشگاه خبرنگاران جوان - کرم گودرزی مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه، برنامههای آمادگی و برگزاری منظم مانورهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، زمینهساز آمادگی مطلوب منطقه ۵ عملیات انتقال گاز برای مواجهه با شرایط بحرانی و جنگی بوده است.
گودرزی که در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای تابع وزارت نفت در استان فارس سخن میگفت، اظهار کرد: اجرای برنامههای پیشگیرانه و مانورهای متعدد در فازهای آمادگی و پیشگیری موجب شد منطقه ۵ عملیات انتقال گاز در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین شرایط خاص ماه رمضان، با آمادگی و انسجام بیشتری به وظایف خود عمل کند و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در فاز مقابله تصریح کرد: در پی آسیبهای واردشده به برخی مراکز بهرهبرداری، اقدامات لازم بهصورت بهموقع و هدفمند انجام شد و تیمهای عملیاتی منطقه با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، فرآیند مقابله و کنترل شرایط را با سرعت و دقت دنبال کردند.
مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز همچنین با اشاره به مرحله بازسازی و بازگرداندن مراکز آسیبدیده به شرایط عملیاتی گفت: در حوزه بازسازی نیز اقدامات مؤثری انجام شده و روند بازسازی با جدیت در حال پیگیری است؛ که ضمن ارائه خدمات انشاالله تا قبل از شروع فصل سرد سال و شروع بارندگی، تکمیل کامل فرآیند بازسازی، دو مرکز بهرهبرداری خطوط لوله این منطقه انجام و شرایط زیرساختی قبل از جنگ بر این مراکز حاکم خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: تجربه شرایط بحرانی اخیر نشان داد سرمایهگذاری بر آمادگی، پیشگیری، آموزش، برگزاری مانورها و تقویت هماهنگی بین واحدهای عملیاتی، یکی از مهمترین عوامل حفظ پایداری و استمرار انتقال گاز در شرایط خاص است.
این نشست با حضور مدیر HSE و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، مدیران صنعت نفت و گاز استان فارس و جانشین مدیرکل مدیریت بحران استان فارس و به میزبانی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد و در آن آخرین اقدامات و تجربیات دستگاههای تابعه وزارت نفت در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
صرفهجویی ۵ میلیارد ریالی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز با اجرای پروژه ایمنسازی خط لوله
کارشناسان متخصص منطقه ۵ عملیات انتقال گاز ایران با اجرای پروژه احداث دیوار حائل سنگی در مسیر یکی از خطوط لوله واقع در رودخانهای در استان فارس، ضمن ارتقای ایمنی و پایداری خط انتقال، با اتکا به توانمندیهای داخلی ۵ میلیارد ریال صرفهجویی اقتصادی محقق کردند.
گودرزی گفت: در پی آببردگیهای مکرر بستر رودخانه، نمایان شدن بخشی از خط لوله و افزایش احتمال آسیب و شکستگی، پروژه احداث دیوار حائل سنگی با هدف تثبیت بستر رودخانه، حفاظت از خط لوله و افزایش ضریب ایمنی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: با توجه به ضرورت اجرای سریع پروژه و زمانبر بودن فرآیند پیمانسپاری، عملیات اجرایی با استفاده از ماشینآلات، تجهیزات و ظرفیت نیروی انسانی متخصص منطقه و بهرهگیری از راهکارهای فنی و مهندسی، توسط یکی از مراکز بهرهبرداری خطوط لوله منطقه پنج انجام شد و پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسید.
مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد بستری ایمن و پایدار برای تداوم انتقال گاز، از بروز خسارات احتمالی ناشی از فرسایش بستر رودخانه جلوگیری کرده و نقش مؤثری در صیانت از سرمایههای ملی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز کشور دارد.
گودرزی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای داخلی منطقه تصریح کرد: این پروژه بدون استفاده از پیمانکار و با اتکا به توان فنی و تخصصی کارکنان منطقه اجرا شد که در مقایسه با اجرای آن از سوی بخش خصوصی، ۵ میلیارد ریال صرفهجویی اقتصادی به همراه داشت و بار دیگر توانمندی نیروهای متخصص منطقه پنج عملیات انتقال گاز را در اجرای پروژههای زیرساختی به اثبات رساند.
او در پایان از تلاش کارکنان مرکز بهرهبرداری و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل دانش، تجربه، روحیه جهادی و تلاش کارکنان منطقه پنج عملیات انتقال گاز در مسیر حفظ و ارتقای پایداری شبکه انتقال گاز کشور است.