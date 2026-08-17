اموال دولتی و عمومی سرقت شده به ارزش هشت هزار میلیارد ریال در چهارمحال و بختیاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کشف و عوامل اصلی سرقت شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) استان، ۲ انبار نگه‌داری اموال مسروقه عمومی و دولتی شناسایی و اموال موجود در این انبار‌ها کشف و ضبط شد.

براساس این گزارش، ترانس‌های برق، ژنراتور و سایر اموال سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و خصوصی از جمله اموال کشف شده در این ۲ انبار است.

این گزارش می‌افزاید: عامل اصلی این سرقت شناسایی و با تشکیل پرونده برای وی، موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی دخیل در سرقت این اموال ادامه دارد.

سازمان اطلاعات سپاه چهارمحال و بختیاری همچنین از مشارکت مردم استان در همکاری با نهاد‌های امنیتی برای برقراری امنیت پایدار قدردانی و اعلام کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۴ به این سازمان اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) استان