باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تداوم خاموشی‌ها در روزهای گرم مردادماه، بار دیگر موضوع کیفیت خدمات برق، نحوه اطلاع‌رسانی درباره قطعی‌ها و مسئولیت شرکت توزیع نیروی برق در قبال خسارت‌های احتمالی ناشی از نوسان ولتاژ را به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان تبدیل کرده است.

در جریان پیگیری گلایه‌های مردمی، یکی از شهروندان با اشاره به آسیب دیدن برخی لوازم خانگی خود، از جمله ماشین لباسشویی و تلویزیون، خواستار شفاف‌سازی درباره سازوکار رسیدگی و جبران خسارت‌های احتمالی شد.

این شهروند با طرح این پرسش که در صورت آسیب دیدن تجهیزات برقی بر اثر نوسان یا اختلال در شبکه، مسئولیت جبران خسارت بر عهده چه نهادی است، خواستار پاسخگویی صریح شرکت توزیع نیروی برق شد.

در واکنش به گزارش‌ها و گلایه‌های مطرح‌شده درباره خاموشی‌ها، سعید دولتشاه، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، با اشاره به ضرورت ثبت و پیگیری رسمی مشکلات، اظهار کرد که شهروندان برای بررسی مسائل مربوط به برق باید گزارش خود را از طریق سامانه ۱۲۱ ثبت کنند.

به گفته وی، ثبت گزارش در این سامانه امکان بررسی دقیق‌تر مشکل و پیگیری درخواست مشترکان را فراهم می‌کند و موارد مطرح‌شده از این طریق در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرند.

با این حال، یکی دیگر از گلایه‌های شهروندان، شلوغی سامانه ۱۲۱ و انتظار طولانی برای برقراری ارتباط با اپراتور است؛ موضوعی که باعث شده برخی مشترکان در زمان بروز خاموشی یا مشکل فوری در شبکه، برای ثبت و پیگیری درخواست خود با دشواری مواجه شوند.

دولتشاه در این‌باره نیز توضیح داد که تلاش می‌شود درخواست‌ها و گزارش‌های مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

خاموشی در اوج گرما؛ وقتی چند ساعت قطعی برق فقط «خاموشی» نیست

همزمان با افزایش دمای هوا در مردادماه، قطعی برق برای بسیاری از خانوارها صرفاً به معنای خاموش شدن وسایل برقی نیست. گرمای شدید، فعالیت کسب‌وکارها را مختل می‌کند، شرایط نگهداری برخی مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای خانواده‌هایی که افراد سالمند، نوزاد یا بیمار دارند، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

شهروندان در این شرایط خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اطلاع‌رسانی مناسب‌تر درباره زمان خاموشی‌ها هستند تا خانوارها، کسبه و مراکز حساس بتوانند برای قطعی برق آمادگی داشته باشند و کمترین آسیب متوجه آنها شود.

یکی از نگرانی‌های جدی مطرح‌شده نیز به بیمارانی مربوط می‌شود که به تجهیزات برقی وابسته‌اند. برای چنین افرادی، قطعی برق می‌تواند فراتر از یک اختلال روزمره باشد و ضرورت توجه ویژه به این گروه‌ها را در زمان برنامه‌ریزی خاموشی‌ها دوچندان می‌کند.

مطالبه‌ای که همچنان روی میز است؛ خسارت لوازم خانگی چه می‌شود؟

در کنار اعتراض‌ها به تداوم خاموشی‌ها، موضوع خسارت احتمالی ناشی از نوسان برق نیز نیازمند پاسخ شفاف و قابل استناد است. شهروندان می‌خواهند بدانند در صورت آسیب دیدن وسایل برقی، چه مدارکی باید ارائه شود، درخواست خسارت از چه مسیری ثبت می‌شود و فرآیند بررسی و تعیین تکلیف چنین پرونده‌هایی چگونه است.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و راه‌های ثبت و پیگیری خسارت‌ها به شکلی انجام شود که شهروندان در زمان بروز مشکل، سرگردان نشوند.

آنچه در میان گلایه‌های اخیر مردم بیش از هر چیز به چشم می‌آید، مطالبه پاسخگویی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر بودن خاموشی‌ها است؛ به‌ویژه در روزهایی که گرمای شدید، قطعی برق را برای خانوارها و بیماران به مسئله‌ای جدی‌تر از یک خاموشی معمولی تبدیل کرده است.